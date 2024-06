Cameroun : une usine de ré-ensachage du riz avarié démantelée à Yaoundé, son patron aux arrêts

En collaboration avec les services d'enquête de la Gendarmerie nationale, les équipes de contrôle du ministère du Commerce de la région du Centre ont démantelé le 20 juin 2024, une usine de ré-ensachage de riz avarié de la société Dany Cristal dans la ville de Yaoundé.



Suite aux instructions du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, l'usine a été scellée et les stocks de riz ont été saisis. Par ailleurs, le ministre a ordonné la poursuite des saisies dans les entrepôts et boutiques ayant reçu ce riz non conforme.



A cette occasion, il appelle les populations à éviter d'acheter ce riz impropre à la consommation, et à informer les équipes de contrôle sur le terrain, ou à contacter le 1502 pour signaler toute présence de ce riz avarié sur le marché. En effet, la descente s’est effectuée dans les unités de la société « Djiongo Distribution Sarl » qui s’autorisait à ré-ensacher du riz avarié dans des emballages neufs, pour sa vente sur le marché.



« Cette société utilise les emballages des concurrents bien connus pour dissimuler la véritable nature du produit », explique le délégué régional du Commerce du Centre, Alain Romuald Ombede Nama. Environ 4000 sacs de riz prêts à être commercialisés, ont été saisis.



Les enquêtes ont ainsi permis d’interpeller les responsables de la société « Djiongo Distribution ». Ces derniers méditent leur sort derrière les barreaux de la prison centrale de Yaoundé.



Ce cas de pratiques frauduleuses et illégales, devrait servir d'avertissement à tous ceux qui envisagent de s'engager dans des activités malhonnêtes. Pour le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, la lutte contre toute sorte de fraude alimentaire demeure une priorité.