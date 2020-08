Canon et Climatepartner Célèbrent Dix ans de Partenariat

Canon Europe souffle la dixième bougie de son partenariat avec le fournisseur international de solutions de protection climatique, ClimatePartner, qui permet à Canon de proposer des papiers neutres en carbone à ses clients du secteur des fournitures de papier et bureau. Dans le cadre de leur responsabilité internationale, qui consiste à fournir des produits de la plus haute qualité dans un respect environnemental et social, Canon et ClimatePartner aident leurs clients à réduire les gaz à effet de serre et à contribuer significativement à la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis le début de leur collaboration, environ 34 millions kg de CO 2 ont été compensés grâce au papier neutre en carbone de Canon. Rien qu’en 2019, Canon Europe a équilibré près de 6 millions kg de CO 2 .

Grâce à ce partenariat, Canon Europe Imaging Supplies, la division de Canon qui fournit des matériaux d’impression et d’autres biens de consommation pour toutes les applications du marché, est en mesure de proposer des papiers de bureau et des feuilles zéro émission. Cette performance est rendue possible par un équilibrage des émissions de carbone reposant sur la réduction de carbone ou des mesures alternatives, ainsi que sur la compensation des émissions restantes. Ces produits papier neutres en carbone couvrent un large éventail d’applications d’impression :



- Black Label Zero – pour un usage quotidien

- Top Colour Zero – pour les impressions de haute qualité

Recycled White Zero – pour les clients respectueux de l’environnement à la recherche de papier recyclé et de compensation CO 2

Orange Label Zero – lancée en 2018, cette solution est tout naturellement destinée aux revendeurs sélectionnés par Canon et à leurs clients

De la forêt à l’utilisateur final, les émissions de carbone de l’ensemble du cycle de vie des matériaux utilisés sont totalement compensées. En effet, l’utilisation des ressources transformées en papeterie est optimisée par le remplacement des combustibles fossiles, ainsi que par un projet certifié de compensation carbone. Ce concept est complété par un ensemble de mesures, comme la proposition de matériaux réutilisés ou recyclés, afin de minimiser les besoins en ressources nouvelles.

Les clients soucieux du climat peuvent apporter une contribution démontrable et mesurable à la protection climatique. Comment ? En achetant des produits identifiés ClimatePartner, qui garantissent la neutralité climatique et une compensation carbone certifiée. Les produits papier Zero de Canon ont obtenu cette identification. Donc si vous achetez le papier Canon Zero, vous avez accès à des calculs mis à jour des émission de CO 2 du produit, ainsi qu’à des informations détaillées sur les projets certifiés qui sont soutenus par la compensation des émissions inévitables.

Canon contribue également au développement durable dans les pays ayant déployé des projets de compensation carbone, par exemple en améliorant l’approvisionnement en eau potable propre, en renforçant les infrastructures locales, par le biais de la création d’emplois ou en protégeant la biodiversité. Parmi les nombreux projets que Canon a soutenus, la préservation des forêts à Para, Brasilia, a permis de compenser à elle seule près de 24 millions kg d’émissions de CO 2 à ce jour. Le projet protège 90 000 hectares de forêt et interdit l’exploitation commerciale, aidant ainsi à créer des sources alternatives de revenu pour les 94 familles locales.

Maurice Pardoel, directeur de la gestion de la gamme de produits, Canon Europe Imaging Supplies, explique les avantages d’un partenariat couronné d’une telle réussite : « ClimatePartner est un des pionniers et leaders internationaux de la protection climatique et, grâce à ce partenariat, nous sommes en mesure de proposer à nos clients une solution certifiée pour contribuer à minimiser leur empreinte carbone, tout en soutenant des projets de développement pertinents qui changent la donne pour de nombreuses personnes. L’utilisation du code d’identification sur l’emballage de nos produits papier Zero est un rappel visible de nos efforts en termes de compensation carbone. Et c’est cette transparence – l’un des piliers de notre partenariat – qui est si importante aux yeux de Canon, qui nous permet de prouver notre engagement en faveur de la durabilité. »

Canon a pour la première fois lancé des produits papier neutres en carbone en 2010, en Autriche. L’objectif initial était de diversifier ses initiatives de protection climatique et de durabilité dans le contexte de la stratégie climatique globale de Canon, et de compléter son portefeuille d’imprimantes et autres fournitures de bureau « durables », en plus de ses efforts dans le domaine de la protection des forêts.

M. Pardoel poursuit : « Chez Canon, les décisions sont prises conformément à la philosophie du Kyosei, un terme japonais qui signifie « vivre et travailler ensemble pour le bien commun ». Le « bien commun » est défini par les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, qui fournissent à Canon un cadre de gestion de notre impact social et environnemental. La neutralité climatique a joué un rôle crucial dans notre stratégie de durabilité depuis déjà plus d’une décennie. Alors que nous nous tournons vers l’avenir et vers le développement d’autres pratiques durables, la neutralité climatique continuera d’être un élément fondamental de notre vision d’entreprise. »

Et Moritz Lehmkuhl, fondateur et PDG de ClimatePartner, de conclure : « Nous sommes très heureux de fêter ce partenariat de longue date avec Canon et nous nous réjouissons à l’idée de rester le meilleur partenaire possible en matière de protection climatique, en apportant notre soutien, nos conseils et notre expertise à Canon et ses clients. Notre dixième anniversaire montre que la protection climatique reste une priorité absolue pour l’activité de Canon et nous travaillerons en étroite collaboration avec leurs équipes pour renouveler ce succès, qui a des retombées positives à la fois sur l’environnement et le climat. »

Contact de Presse :

Canon Central and North Africa

Mai Youssef

e. Mai.youssef@canon-me.com

APO Group - PR Agency

Ewetse Khama

e. Ewetse.khama@apo-opa.com

À propos de Canon Afrique du Nord et Centrale :

Canon Central and North Africa (CCNA) (https://www.Canon-CNA.com/) est une division de Canon Middle East FZ LLC (CME), une filiale de Canon Europe. La fondation de CCNA en 2015 représente une étape stratégique visant à optimiser les activités de Canon en Afrique, en renforçant la présence et l’impact de la Société dans les pays de la région. CCNA témoigne également de l’engagement de Canon à se rapprocher de ses clients pour répondre à leurs demandes sur un marché africain en plein évolution.

Canon est présente depuis plus de 15 ans sur le continent africain via ses distributeurs et partenaires qui ont réussi à constituer une solide clientèle dans l’ensemble de la région. CCNA assure la fourniture de produits haut de gamme, à la pointe de la technologie et répondant aux nouvelles exigences du marché. Avec plus d’une centaine d’employés, CCNA gère ses activités de vente et de marketing dans 44 pays d’Afrique.

La philosophie d’entreprise de Canon repose sur le principe japonais du Kyosei : « Vivre et travailler ensemble pour le bien commun ». CCNA s’engage pour une croissance durable, en se concentrant sur son propre impact environnemental et en encourageant ses clients à réduire le leur à l’aide des produits, solutions et services de Canon. En tant que pionnier, Canon repense sans relâche les solutions d’imagerie pour le bien commun. Grâce à nos technologies et à notre esprit d’innovation, nous repoussons les limites du possible, ce qui nous aide à percevoir le monde qui nous entoure avec un regard neuf. Image après image, nous contribuons à la créativité de chacun. En voyant le monde, nous devenons capables de créer un avenir meilleur.

Plus d’informations sur : Canon-CNA.com

À propos de ClimatePartner :

ClimatePartner (www.ClimatePartner.com) est un pionnier et un chef de file de l’innovation en matière de protection climatique pour l’entreprise. ClimatePartner met au point des solutions de calcul de l’empreinte carbone et de compensation des émissions afin d’assurer la neutralité carbone des produits et services. Sa solution informatique est certifiée par TÜV-Austria.

ClimatePartner propose un portefeuille éprouvé de projets de protection climatique en collaboration avec un réseau mondial de partenaires. La société a été créée à Munich en 2006, emploie 80 personnes et reçoit la confiance de plus de 2 500 clients répartis dans 35 pays.

www.ClimatePartner.com

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/canon-and-cl...