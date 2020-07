Canon lance quatre nouveaux objectifs RF – qui étendent les capacités de la gamme à la super-téléphotographie - ainsi que deux extensions RF

En plus du lancement ce jour des EOS R5 et EOS R6 - deux appareils photo sans miroir qui viennent s'ajouter au système révolutionnaire EOS R de Canon - Canon Europe (www.Canon-Europe.com) présente quatre nouveaux objectifs RF et deux extensions RF. Ces nouveaux objectifs ajoutent des capacités de téléobjectif à la gamme RF innovante, ainsi que des possibilités créatives supplémentaires en matière de portrait et de macrophotographie, tant pour les professionnels que pour les amateurs.

Soulignant l'engagement continu de Canon envers le système EOS R et la monture RF, les nouveautés présentées aujourd'hui, tout comme le reste de la gamme RF, tirent parti du système - permettant aux photographes de faire l'expérience de nouveaux niveaux de qualité, performance et créativité. « Les solutions innovantes de Canon sont tournées vers l'avenir et conçues pour offrir aux utilisateurs de l'équipement une plus grande flexibilité », déclare Amine Djouahra, directeur des ventes et du marketing de Canon Afrique centrale et Afrique du Nord.

Les nouveaux produits de la gamme RF :

Le RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM - un téléobjectif compact et polyvalent de la série L, doté d'une grande plage de focales, d'une qualité d'image exceptionnelle, d'un IS à 5 stops, de doubles USM Nano rapides, d'une étanchéité aux intempéries et d'une bague de contrôle de l'objectif pour une manipulation améliorée.

Le RF 600mm F11 IS STM et le RF 800mm F11 IS STM - les objectifs autofocus les plus légers au monde, avec une longueur focale de 600 mm [1] et 800 mm [2] respectivement. Avec des longueurs focales de super-téléphotographie, une mise au point totalement automatique [3] et des capacités de stabilisation d'image, les amateurs peuvent prendre des images incroyablement nettes et belles de loin. Associés aux nouvelles extensions RF - l' EXTENDER RF 1.4x et l' EXTENDER RF 2x - les objectifs peuvent atteindre une longueur focale de 1200 mm (RF 600mm F11 IS STM) et une longueur focale optique extrême de 1600 mm (RF 800mm F11 IS STM). Les passionnés apprécieront une flexibilité et des possibilités créatives encore plus grandes tout en conservant l'AF. Ces caractéristiques en font un choix idéal pour toute une gamme de captures d'images, de la faune à l'aviation et même pour la photographie de la lune.

Le RF 85mm F2 MACRO IS STM - un objectif incontournable pour les passionnés qui entrent dans le monde du système EOS R et qui cherchent à capturer des portraits époustouflants et des détails de près. Célébrant les avantages du système, cet objectif portrait à grande ouverture offre une stabilisation d'image (IS) à 5 stops (ou 8 niveaux avec l'EOS R5/EOS R6) et des capacités macro - deux caractéristiques uniques et remarquables que l'on ne retrouve pas sur les objectifs concurrents de ce type sur le marché.

L'EXTENDER RF 1.4x et l'EXTENDER RF 2x - deux extensions hautes performances et durables avec des optiques redessinées, créées pour étendre les capacités des objectifs RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM, RF 600mm F11 IS STM et RF 800mm F11 IS STM lancés aujourd'hui. Ces deux extensions permettent aux professionnels de pousser les capacités de longueur focale des objectifs compatibles, tout en conservant les avantages de qualité d'image et de vitesse de la monture RF.

Le RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM - un zoom téléobjectif compact et polyvalent

Leader de la gamme des téléobjectifs zoom RF de la série L, le RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM est idéal pour les amateurs et les professionnels qui capturent des images de sport, de la faune et de l'aviation et qui ont besoin d'un objectif fiable, durable et compact. Pour ceux qui veulent aller au-delà d'une plage focale de 100-500 mm, le RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM est compatible avec les nouveaux EXTENDER RF 1.4x et EXTENDER RF 2x - ce qui donne aux photographes encore plus de liberté et de créativité.

Avec une lentille Super UD et six lentilles UD, l'objectif supprime efficacement l'aberration chromatique et les fantômes/éblouissements sur toute la plage de zoom pour une qualité d'image haute résolution très contrastée dès de l'ouverture maximale. En outre, avec son diaphragme à 5 positions, ou à 6 positions lorsqu'il est utilisé avec l'EOS R5 et l'EOS R6 [4], le RF 100-500 mm F4.5-7.1L IS USM permet d'obtenir des images améliorées et sans tremblements, pour les prises de vue à main levée à de grandes distances focales ou avec des vitesses d'obturation plus lentes.

Doté de la technologie de moteur AF Dual Nano USM, le téléobjectif zoom est doté d'un autofocus précis et rapide, sans bruit, pour capturer des animaux sauvages et filmer sans interruption. De plus, le système innovant de mise au point flottante de Canon permet d'améliorer la mise au point rapprochée jusqu'à 0,9 m.

De série avec les objectifs RF, le RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM est équipé d'une bague de contrôle d'objectif programmable sur le barillet, permettant aux photographes de modifier les réglages sans quitter le viseur des yeux. La bague de zoom à couple réglable permet de resserrer ou d'assouplir le zoom en fonction des besoins du photographe - parfait pour les personnes en déplacement. Il s'agit d'un objectif de la série L, qui bénéficie également de la célèbre étanchéité aux intempéries de Canon, ce qui permet de l'utiliser dans toutes les conditions.

Les RF 600mm F11 IS STM et RF 800mm F11 IS STM - des super-téléobjectifs d'une légèreté impressionnante

Le RF 600mm F11 IS STM et le RF 800mm F11 IS STM sont de nouveaux concepts d'objectifs offrant des distances focales super téléobjectif - permettant aux photographes de capturer des sujets éloignés avec un niveau de détail remarquable. Avec une distance de mise au point minimale de 4,5 m (RF 600mm F11 IS STM) et de 6 m (RF 800mm F11 IS STM), les amateurs peuvent se rapprocher des sujets tout en gardant une mise au point parfaite. La capacité des objectifs à capturer l'action de loin avec les capacités AF et IS est étendue lorsqu'ils sont utilisés avec l'EXTENDER RF 1.4x et l'EXTENDER RF 2x. Avec de telles extensions, il est possible d'obtenir un certain nombre de longueurs focales impressionnantes [5] - la plus longue étant de 1600 m lorsque le RF 800mm F11 IS STM est utilisé avec l'EXTENDER RF 2x.

Les deux objectifs sont équipés d'un stabilisateur d'image optique [6] et prennent également en charge l'AF CMOS double pixel lorsqu'ils sont associés à un appareil photo sans miroir du système Canon EOS R. Cette combinaison de caractéristiques permet à ces super téléobjectifs de fournir des images d'une grande netteté, même en cas de prise de vue sans trépied ou monopied, car le flou de bougé causé par le tremblement de l'appareil est considérablement réduit.

Légers [7] et compacts, les objectifs sont de brillants exemples des possibilités offertes par la monture RF de Canon. Utilisant l'optique diffractive, combinée à la monture RF et à une ouverture fixe f/11, les deux objectifs soulignent l'excellence de Canon en matière d'innovation technologique optique. Entièrement repensés et redessinés, les deux objectifs sont nettement plus petits et plus légers que les super-téléobjectifs EF existants. Dotés d'une structure à barillet rétractable, les objectifs sont allongés en cours d'utilisation et facilement rétractables pour être rangés proprement [8] - idéal pour les photographes en voyage qui disposent d'un espace minimal dans leur sac.

Dotés de la technologie STM, les deux objectifs sont extrêmement silencieux et offrent une mise au point parfaitement fluide, ce qui est excellent pour l'enregistrement vidéo, car le bruit de fonctionnement de l'objectif est réduit au minimum. Outre sa facilité d'utilisation, la bague de contrôle de l'objectif des RF 600mm F11 IS STM et RF 800mm F11 IS STM permet aux amateurs de contrôler directement et rapidement les réglages Tv/compensation d'exposition/ISO/AF operation [10]. L'ouverture fixe de l'objectif offre également un bokeh parfaitement circulaire et leur grande longueur focale permet aux photographes de flouter suffisamment l'arrière-plan lorsqu'ils photographient des sujets au loin - une excellente caractéristique pour les portraits d'animaux car les sujets se distinguent mieux.

Le RF 85mm F2 MACRO IS STM - un portraitiste d'exception

Pour les photographes de portrait enthousiastes, avec sa longueur focale de 85 mm, le léger [9] RF 85mm F2 MACRO IS STM est idéal pour capturer des clichés étonnants avec une perspective attrayante et un arrière-plan doux. Le couplage d'une ouverture f/2 avec le plein cadre permet d'obtenir une faible profondeur de champ pour d'excellents résultats, même dans des conditions de faible luminosité.

Le RF 85mm F2 MACRO IS STM offre un système de stabilisation d'image à 5 stops (ou 8 stops avec l'EOS R5/EOS R6) et permet aux amateurs de capturer des sujets à une taille impressionnante de 50% de leur taille réelle grâce à sa capacité de prise de vue macro 1:2. Ces deux fonctions, que l'on ne trouve pas sur les modèles concurrents, offrent aux amateurs une qualité de photo et de vidéo exceptionnelle et une polyvalence absolue. Grâce à l'autofocus STM, le RF 85mm F2 MACRO IS STM permet également une mise au point rapide et fluide, tant en photo qu'en vidéo, ce qui en fait le choix idéal pour les passionnés qui entrent dans le monde du sans miroir et qui espèrent capturer des vidéos de qualité et prendre des images étonnantes.

EXTENDER RF 1.4x et EXTENDER RF 2x - des images sans concession qui repoussent les limites

L'EXTENDER RF 1.4x et l'EXTENDER RF 2x sont destinés aux photographes de presse, de nature et de sport qui cherchent à capturer des sujets à grande distance. Fiable et durable, ces extensions égalent les performances des objectifs RF de Canon et, lorsqu'elles sont utilisées avec des objectifs compatibles, fournissent des images d'une qualité sans compromis.

Les deux extensions utilisent un verre à haute réfraction et à faible dispersion pour contrôler la courbure du champ et l'aberration chromatique du grossissement afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible. Ils sont également dotés d'un revêtement de lentille optimisé et d'une lentille combinée à trois couches pour réduire les images fantômes. En outre, les extenseurs sont dotés d'un revêtement de protection thermique pour éviter la détérioration des performances à haute température et offrent une étanchéité aux intempéries lorsqu'ils sont utilisés avec une lentille RF compatible de la série L. De plus, lorsqu'ils sont utilisés avec l'objectif RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, la plage de zoom est limitée à 300 à 500 mm lorsque l'extenseur est connecté pour éviter que les éléments arrière de l'objectif ne touchent ceux de l'extenseur.

Caractéristiques principales du RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM :

Plage de zoom 100-500 mm

Une lentille Super UD et six lentilles UD

IS 5-stops (norme CIPA)

Double Nano USM

Anneau de contrôle des lentilles assignable

Étanchéité aux intempéries de la série L

Compatible avec EXTENDER RF 1.4x / EXTENDER RF 2x (longueurs focales utilisables, de 300 à 500 mm)

Caractéristiques principales du RF 600mm F11 IS STM et du RF 800mm F11 IS STM :

Longueur focale de 600 mm (RF 600mm F11 IS STM) et 800 mm (RF 800mm F11 IS STM)

Stabilisation de l'image (IS) jusqu'à (RF 600mm F11 IS STM : 5 stops, RF 800mm F11 IS STM : 4 stops)

Technologie d'autofocus STM

Léger (RF 600mm F11 IS STM : environ 930g et RF 800mm F11 IS STM : environ 1 260g)

Compact - équipé d'une structure en forme de tonneau qui s'étend en cours d'utilisation et se rétracte lors du stockage

Anneau de contrôle de l'objectif - permettant de contrôler directement les réglages Tv/Exposure compensation/ISO

Objectif à ouverture F11 avec IS et mise au point automatique complète lorsqu'il est associé à un appareil Canon EOS R

Caractéristiques principales du RF 85mm F2 MACRO IS STM :

Longueur focale de 85 mm

f/2 ouverture maximale

Léger : 500 g

Technologie STM Autofocus

Jusqu'à 5 stops IS (norme CIPA)

Capacités macro 1:2

Caractéristiques principales du EXTENDER RF 1.4x et EXTENDER RF 1.4x :

Verre à haute réfraction et à faible dispersion

Revêtement des lentilles et lentille combinée à trois couches pour réduire les images fantômes

Revêtement de bouclier thermique

Résistance aux chocs vibratoires, à la poussière et à l'eau

[1] Parmi les objectifs autofocus interchangeables incluant une longueur focale de 600 mm pour les appareils photo interchangeables. A partir de juin 2020. Basé sur la recherche Canon

[2] Parmi les objectifs autofocus interchangeables incluant une longueur focale de 800 mm pour les appareils photo interchangeables. A partir de juin 2020. Basé sur la recherche Canon. [3] En utilisant cet objectif avec ou sans les extensions, la zone de mise au point automatique de l'appareil est réduite à environ 40 % de couverture horizontale et 60 % de couverture verticale de la zone d'image [4] Bénéficiant des systèmes optiques et IS combinés des caméras EOS R5 et EOS R6 [5] 840mm (RF 600mm F11 IS STM + EXTENDER RF 1,4x), 1200mm (RF 600mm F11 IS STM + EXTENDER RF 2x), 1120mm (RF 800mm F11 IS STM + EXTENDER RF 1,4x) et 1600mm (RF 800mm F11 IS STM + EXTENDER RF 2x) [6] RF 600mm F11 IS STM : 5.0 stops, RF 800mm F11 IS STM : 4.0 stops [7] RF 600mm F11 IS STM : environ 930g, RF 800mm F11 IS STM : environ 1 260g [8] Rétracté, RF 600mm F11 IS STM : environ 199,5 mm, RF 800mm F11 IS STM : environ 281,8 mm [9] Le RF 85mm F2 MACRO IS STM pèse environ 500 g [10] AF operation avec EOS R5 et EOS R6 seulement

