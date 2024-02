Carême 2024 : Le Pape François appelle à la conversion et au renouvellement intérieur

Le Carême est une période qui dure quarante jours et qui marque les préparatifs en vue du sommet religieux annuel qu'est Pâques. Au cours des six semaines précédant cette fête majeure, les fidèles sont appelés à se concentrer sur leur relation avec Dieu et à renouveler leur engagement envers les enseignements chrétiens.



La conversion spirituelle occupe une place centrale pendant le Carême. C'est un temps pour réfléchir sur ses actions passées et chercher activement des moyens d'améliorer sa relation avec Dieu. La pratique courante consiste à jeûner ou à s'abstenir de quelque chose auquel on tient particulièrement, afin d'exprimer sa volonté de se détourner des tentations matérialistes pour se concentrer davantage sur sa vie spirituelle.



Dans son message pour cette année spécifique du Carême en 2024, le Pape François a souligné que cela devrait également être un temps où nous prêtons attention aux besoins des autres membres vulnérables et nécessiteux dans notre société. En effet, aider nos frères et sœurs qui ont besoin d'aide est considéré comme essentiel.