Cargill poursuit ses efforts de protection des enfants dans les chaÃ®nes d’approvisionnement directes de cacao dans le monde

Progrès vers la mise en place de Mécanismes de Surveillance et de Remédiation du Travail des Enfants (CLMRS) dans tous les pays où Cargill (www.Cargill.com) s’approvisionne directement en cacao d’ici 2025 ; Cargill et International Cocoa Initiative (ICI) étendent les CLMRS au Ghana, et produisent également la première approche industrielle, pour lutter contre les risques […]

Progrès vers la mise en place de Mécanismes de Surveillance et de Remédiation du Travail des Enfants (...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...