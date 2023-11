Centrafrique: Décès du Ministre des Eaux et Forêts, Amit Idriss

Le ministre centrafricain des Eaux et Forêts, Amit Idriss, est décédé ce vendredi « aux environs de 07 heures à Douala au Cameroun des suites de l'évacuation sanitaire », a annoncé sur son site le journal centrafricain, I236News.



Le décès de ce membre du gouvernement a été aussi relayé par le journal CENTRAFRICA. « Il avait récemment été évacué d’urgence au Cameroun pour des soins sanitaires », a relaté au journal un cadre de la Primature centrafricaine.



Selon la même source, « Amit Idriss fut un ancien membre de la rébellion Séléka qui a pris le pouvoir en 2013, et membre du FPRC, le groupe armé du seigneur de guerre Nourredine Adam. Il fit son entrée au gouvernement en 2019, étant l’un des bénéficiaires de l’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation, communément connu sous le nom : Accord de Khartoum. Il fut Ministre des Eaux, forêts, chasse et pêche ».



Le gouvernement centrafricain n’a pas encore réagi à ce malheur qui vient de frapper Bangui.