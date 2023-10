Centrafrique : La CPI retire les charges à l’encontre de Maxime Mokom

Il n’aura pas de procès à l’encontre de l’ancien chef rebelle Centrafricain Maxime Mokom à la Cour pénale internationale (CPI). Le procureur Karim Khan a indiqué ce 19 octobre 2023 avoir notifié les juges de la chambre préliminaire II du tribunal de La Haye, aux Pays-Bas, de l’abandon des charges qui pesaient contre l’ancien chef de milice anti-balaka.



« Le Procureur a pris cette décision sur la base de son évaluation objective des éléments de preuve et guidé par les intérêts de l'équité et de la justice et par ses responsabilités prépondérantes en tant qu’auxiliaire de la Cour », a souligné la CPI dans un communiqué, jeudi.



Le Procureur Khan a également rappelé que sa décision de retirer les charges retenues contre M. Mokom était sans préjudice du pouvoir du Bureau de demander un nouveau mandat d'arrêt si davantage de preuves devenaient disponibles concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour dans la situation en République centrafricaine (RCA).



« J’ai pleinement conscience que cette nouvelle pourrait être malvenue pour de nombreux survivants et leurs familles. Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont coopéré avec mon Bureau et salue leur courage et leur résilience. J’espère que beaucoup comprendront mes responsabilités juridiques et éthiques d’être guidé par le droit et les éléments de preuves. J’espère qu’ils seront rassurés sur le fait que je suis convaincu que la décision que j’ai prise est la bonne dans cette affaire. »



M. Mokom était accusé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité pour des atrocités commises en 2013 et 2014 contre des populations civiles en Centrafrique.