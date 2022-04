Centrafrique : l'Union européenne veut aider le pays à lutter contre la déforestation

Le premier ministre Felix Moloua a reçu ce 29 avril le chef de délégation de l'Union européenne en Centrafrique, Douglas Carpenter, en compagnie de l'ambassadeur de la France, Jean Marc Grosgurin.



Douglas Carpenter a indiqué au sortir de l’audience que l’objectif principal de la rencontre était de discuter avec le premier ministre de l’initiative globale qui s’appelle « Initiative forestière pour l’Afrique centrale ». C’est un partenariat entre plusieurs partenaires internationaux y compris quatre États membres de l’Union européenne à savoir : l’Allemagne, la Belgique, la France et le Pays Bas qui président cette initiative en matière de la lutte contre la déforestation, la dégradation des terres forestières.



Des discutions sont en cours pour la mise en place des programmes de réformes et un Fonds fudiciaire pour soutenir cette initiative qui a vu le jour en 2015 et vise à mobiliser des ressources pour la lutte contre la déforestation, la protection de l'environnement et le changement climatique.