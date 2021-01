Centrafrique : les assaillants repoussés suite à l’attaque de Bangassou

Des assaillants ont attaqué dimanche matin la ville de Bangassou, chef-lieu de la préfecture de M'bomou, a confirmé le premier ministre centrafricain Ngrebada Firmin. Il a précisé que l'attaque a été repoussée.



"Le chef-lieu de la préfecture du M'bomou, la ville de Bangassou, qui était attaqué très tôt ce matin a connu une contre offensive des forces armées centrafricaines et la Minusca. Les assaillants sont en débandade", affirme Ngrebada Firmin.



Les forces armées "poursuivront les ratissages" et la "mise hors d'état de nuire des rebelles et mercenaires étrangers à leur solde", rassure le chef du gouvernement.