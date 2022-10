Centrafrique : un accord avec un fonds saoudien pour un projet d'éclairage routier à énergie solaire

L'accord comprend l'éclairage de 70 km du réseau routier de la ville Bangui à travers la fourniture et l'installation de poteaux d'éclairage et de panneaux solaires ainsi que la fourniture de batteries de stockage, de contrôleurs et de lampes d'éclairage.



Ce projet vise à éclairer la route de la capitale, Bangui, en utilisant l'énergie solaire. Ce type d’énergie est considéré comme une énergie propre et durable qui assure la fourniture d'un éclairage efficace, encourage l’usage de technologies respectueuses de l'environnement, améliore la sécurité routière et augmente sa qualité, et réduit le taux de mortalité causée par accident de la route.



Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'appui apporté par le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite à travers le Fonds Saoudien pour le Développement afin de soutenir le processus de développement en République Centrafricaine. En effet, depuis 1985, le Fonds a accordé 5 prêts pour contribuer au financement de 5 projets de développement d'une valeur d'environ 94 millions de dollars dans les secteurs des transports, de l’agriculture, de la santé, de l’éducation, de l’énergie, et des infrastructures, dans le but de contribuer à la croissance de la République centrafricaine.