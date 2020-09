CenturionPlus soutient le boom économique et énergétique du Mozambique avec une présence dans le pays

Centurion Law Group (www.CenturionLG.com) est ravi d'annoncer le lancement et l'ouverture de son service d'avocats à la demande CenturionPlus au Mozambique. Malgré la pandémie de Covid-19, le Mozambique reste dans le top 15 des économies à la croissance la plus rapide cette année et devrait croître de près de 5% l'année prochaine. Sur le dos de projets de GNL massifs en développement, qui représentent des milliards de dollars, l’économie mozambicaine est appelée à être l’une des plus dynamiques du monde dans les années à venir.

CenturionPlus se concentrera en particulier sur le soutien à la création de nouvelles coentreprises et de partenariats au Mozambique pour renforcer les capacités nationales, aider les investisseurs étrangers à travailler dans le pays, soutenir les entités étatiques à créer un environnement favorable, encourager le développement de contenu local pour les entreprises nationales et autonomiser les avocats mozambicains locaux. La prochaine révolution gazière au Mozambique créera notamment d'énormes opportunités de croissance pour l'industrie locale des services, ouvrant la porte à de nouveaux partenariats régionaux et internationaux susceptibles de créer des emplois et de favoriser le développement d'une industrie locale forte en Afrique australe.

En tant qu'offre de services juridiques sur mesure, CenturionPlus est adapté pour répondre à un besoin croissant de services juridiques flexibles et sur mesure au Mozambique. Au fur et à mesure que le pays se développe, le besoin de renforcer la capacité juridique au niveau national tout en apportant une expertise régionale et internationale de classe mondiale dans des domaines clés tels que le pétrole et le gaz ou les infrastructures énergétiques augmente. En tirant parti de son réseau d’avocats et de consultants africains et internationaux soigneusement sélectionnés, CenturionPlus peut à la fois injecter son savoir-faire et son expertise dans l’industrie locale tout en offrant les meilleures solutions juridiques à l’économie du pays.

« Nos clients ont fait beaucoup de progrès au Mozambique grâce à notre travail. Ils apprécient notre grande compréhension du cadre juridique local. Le Mozambique sera le prochain succès de croissance de l’Afrique sur le dos des projets de GNL à venir et de la monétisation et de la valorisation du gaz naturel. Une telle activité aura des effets positifs dans tous les secteurs de l'économie, offrant une opportunité unique pour CenturionPlus de faire une différence pour sa base croissante de clients dans le pays, mais aussi pour l'industrie juridique du Mozambique », a déclaré Zion Adeoye, directeur général de Centurion Law Group.

« CenturionPlus est maintenant prêt à prendre la tête de tous les projets au Mozambique. Notre pool dédié d'avocats en droit des affaires et des sociétés à la fois au Mozambique et à l’étranger offre le meilleur mélange d'ancrage local et de présence sur le terrain avec les meilleures pratiques mondiales dans l'industrie juridique. Nous sommes vraiment impatients d’apporter de nouvelles solutions juridiques qui profiteront à la fois aux investisseurs qui viennent au Mozambique et à l’économie locale du pays dans son ensemble », a ajouté Keseena Chengadu, directrice de CenturionPlus.

À propos de CenturionPlus :

Lancé par le conglomérat panafricain de l'énergie et du droit des sociétés Centurion Law Group (www.CenturionLG.com) en 2018, CenturionPlus (www.CenturionLGPlus.com) est devenu l'un des services juridiques à la demande à la croissance la plus rapide du continent. Ayant récemment étendu ses activités en Europe occidentale, CenturionPlus mondialise désormais une nouvelle approche de la pratique du droit, combinant flexibilité de service et rentabilité sans compromettre la qualité. Avec un pool de plus de 100 avocats soigneusement sélectionnés sur demande, CenturionPlus est en mesure de répondre à tous les besoins ou exigences juridiques avec agilité et rapidité, garantissant que les besoins des services juridiques à court et à long terme des clients sont satisfaits.