"Cette politique porteuse d'espoir sortira le Tchad de son sous-développement", Amssadene Maide

Ces évènements ont largement contribué à la réussite de la politique prônée par le président Idriss Deby, selon elle. Par ailleurs, elle déplore que les femmes ne soient pas suffisamment associées dans toutes les instances de prises de décision.



Alwihda Info. Qu'est-ce qui vous a marqué de plus en 2017 sur le plan politique au Tchad ?



Amssadene Maide Hangata. Ce qui m'a le plus marqué en 2017 au Tchad c’est la promotion de plusieurs cadres tchadiens compétents à l’international qui ont permis de rehausser le nom du Tchad et d'honorer le peuple tchadien sur le continent Africain. Il s'agit de l'élection de Moussa Faki Mahamat à la tête de la présidence de la commission de l'Union Africaine, de la nomination d'Ahmat Awad Sakine comme représentant de l'Union Africaine auprès de l'Union Européenne, de la nomination de Mme. Toupta Boguena comme secrétaire exécutif de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN).



Le Programme National de Développement (PND) a connu un succès retentissant à Paris parce que notre pays tablait sur une somme 15 milliards d'investissement nécessaire pour assurer son développement socio-économique mais il a eu 20 milliards. Pour vous dire qu'on a eu plus qu'on espérait.



Le succès du Programme National de Développement a eu pour effet immédiat l'attraction de plusieurs opérateurs économiques étrangers qui sont venus au Tchad pour voit dans quelle mesure ils peuvent contribuer au développement par des investissements conséquents. Bref, la politique prônée par le président Idriss Deby Itno a connu incontestablement d'énormes succès sur tous les plans.



Quelles sont vos perspectives pour l'année 2018 ?



On espère en 2018 que le quota de femmes dans toutes les instances de prise de décision puisse être augmenté tant sur le plan national qu'international. A mon humble avis, le quota de la participation féminine n'a pas atteint les 30% dans toutes les instances de prise de décision, bien que le chef de l'État défendait dans sa politique la promotion de la gente féminine. On ne peut pas parler de l'égalité de chance sans passer par le concept de genre qui est utilisé en science sociale pour désigner la différence du sens non biologique.



Quand on voit le dernier remaniement ministériel, sur 23 membres du nouveau gouvernement, il n'y a que 4 femmes dont 3 secrétaires d'État. C'est pour vous faire comprendre que la femme n'est pas activement associée dans la gestion de la chose publique.



Je voudrais voir la jeunesse tchadienne faire leur carrière dans des filières techniques pour non seulement contribuer au développement de leur pays mais de se former aussi plutôt que de s'atteler à la formation dans des domaines non techniques comme la comptabilité, la gestion, ne serait-ce que pour avoir une promotion sans aucune perspective pour un lendemain meilleur.



J'aimerais demander à nos aînés qui sont actuellement les commis de l'État de participer activement à l'encadrement de leurs aînés pour assurer la relève plutôt que d'entretenir cette guerre inter-générationnelle qui constitue à mon avis un handicap pour l'évolution de la jeunesse tchadienne.



Quel est votre souhait pour l'année 2018 ?



Je souhaite mes meilleurs vœux à toutes les tchadiennes et tchadiens pour que l'année 2018 qui commence dans quelques heures puisse être une année de paix, de stabilité et de l'accompagnement constant de la politique du président Idriss Deby Itno pour sortir le Tchad de cette conjoncture économique et financière difficile. Je suis convaincue que cette politique porteuse d'espoir sortira le Tchad de son sous-développement.