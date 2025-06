Tchad : mobilisation à Bébédjia pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite

Une réunion portant sur la stratégie de sensibilisation de la population a ciblé les chefs traditionnels et coutumiers à Bébédjia. Il s’est également agi du recrutement des agents vaccinateurs localement, mais aussi et surtout, de la contribution des autorités locales en matière de sécurité de l'équipe cadre pour la réussite de la campagne prévue du 20 au 22 juin 2025.



Plantant le décor, le maire de la ville de Bébédjia, Ndosolngar Nicolas, a salué l'organisation de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui selon lui, entre en droite ligne des hautes directives du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby, qui œuvre nuit et jour aux côtés de la population en matière de santé.



Il a réaffirmé son engagement et sa détermination en appui à l'équipe cadre de la campagne, pour une réussite. Justifiant le contexte de la campagne, le médecin chef de district sanitaire de Bébédjia, Dr Mahamat Saleh, a tout d'abord expliqué à l'assistance le rôle de la vitamine A et du Mebendazole sur l'organisme des enfants, avant de plaider auprès des chefs traditionnels et des responsables religieux, de relayer le message dans les ménages.



Présidant cette rencontre, le préfet du département de la Nya, le général Youssouf Oumar Barh, très ému de cette rencontre, a fait un rappel sur la campagne précédente qui pour lui, est un travail très satisfaisant. Pour cette campagne en cours, il a sollicité des différentes couches sociales, tout en mettant l'accent sur les chefs de village, quartiers et coutumières, un travail de proximité, surtout la sensibilisation des femmes sur l'importance du vaccin et l'objectif de la campagne.



Pour finir, il les invite à être vigilant et à faire un suivi régulier pour la réussite de cette campagne. A l'équipe cadre, il a promis de répondre dans l'urgence en matière de sécurité de tous. Au cours des débats, les participants ont focalisé leurs préoccupations sur la motivation des chefs traditionnels et coutumiers, surtout un appui financier.



En outre, les parties prenantes ont fait un plaidoyer sur la non fréquentation des centres de formation sanitaire, au profit de l'automédication qui a des conséquences sur l'organisme. Il faut retenir que cette campagne est couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage en Mebendazole.