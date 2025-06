Tchad : lancement officiel de la 26ème édition de la Fête nationale de la jeunesse

Ce lundi 16 juin 2025, le Premier ministre Allah-Maye Halina, représentant le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a présidé la cérémonie de lancement officiel de la 26ème édition de la Fête nationale de la jeunesse (FNJ), au ministère des affaires étrangères.



Le thème retenu pour cette édition est : « Tisser des ponts entre générations par la transmission des valeurs pour une jeunesse inspirée et des aînés valorisés ».



Dans son intervention, le président du Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT), Abakar Allamine Dangaya a relevé les nombreux défis dont fait face la jeunesse. Ce sont entre autres : l'intégration à la fonction publique, le manque d'accompagnement financier dans le domaine de l'entrepreneuriat, la nomination parfois des analphabètes à des postes de responsabilité dans des services déconcentrés de l'État, en place et lieu des jeunes énarques formés, habilités à occuper ces postes.



Il a également rappelé le manque ou l'absence d'un certain nombre d'institutions opérant au profit des jeunes, et surtout l'épineuse question des cas de disparition des étudiants tchadiens au Cameroun, où beaucoup y ont perdu la vie.



De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, a rappelé que la jeunesse constitue l'âme et la force motrice d'une nation, car elle n'est seulement pas le futur, elle est déjà le présent. Selon lui, le Tchad d'aujourd'hui a besoin de sa jeunesse pour bâtir une économie forte, une culture vivante, une société inclusive et un avenir prospère.



Il a indiqué que le gouvernement, sous la haute impulsion du chef de l'État, et sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, œuvre chaque jour à renforcer la place de la jeunesse dans les sphères de gouvernance. « Les productions de culture, de sport, d'innovation et d'engagement citoyen, le Prix présidentiel d'excellence pour la jeunesse, le projet 50.000 emplois, la relance du volontariat national, la professionnalisation du sport, la promotion de l'entrepreneuriat jeune, sont autant d'initiatives fortes traduisant sa vision claire, audacieuse et pragmatique pour la jeunesse », a-t-il confié.



Lançant officiellement la 26ème édition de la Fête nationale de la jeunesse, le Premier ministre Allah-Maye Halina, a affirmé que cette édition donne des recettes pour construire le Tchad nouveau. Selon lui, les jeunes devraient pouvoir compter sur la force de l'expérience du vécu des aînés pour bénéficier de leurs orientations, des conseils et la voie à suivre. « Le passé n'est pas l'antithèse du futur, bien entendu le passé peut-être une source d'inspiration pour l'avenir, même si l'on ne doit pas reproduire servilement les modèles du passé », a-t-il souligné. Le Premier ministre a appelé à tirer les enseignements et leçons du passé en vue de mieux corriger les erreurs du futur. Dans son intervention, le chef du gouvernement a rappelé que le Tchad est un pays de jeunes, dirigé par un président jeune, avec un Premier ministre également jeune de 60 ans. Il a affirmé que la volonté du chef de l'État et du gouvernement est d'assurer l'épanouissement des jeunes qui passe par la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'entrepreneuriat et l'emploi.