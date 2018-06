Chad Innovation Summit pour la promotion entrepreneuriale de la jeunesse

Les promoteurs de "Chad Innovation Summit", sommet tchadien de l’innovation et de l’entrepreneuriat ont officiellement annoncé, ce samedi 9 juin 2018 lors d'une conférence de presse au Radisson Blu, la tenue officielle de ses activités du 18 au 20 juin. L'évènement est placé sous le thème « bâtir une communauté à travers l’entreprenariat et l’innovation ».



Ce sommet tchadien sur l’innovation et l’entreprenariat initié par un groupe des jeunes volontaires, entrepreneurs pour certains, cadres pour d’autres et des étudiants venant de différents horizons, a pour objectif de sensibiliser, mobiliser, engager et outiller les jeunes tchadiens à apprendre et à explorer des carrières dans l’entrepreneuriat pour construire une génération résiliente de jeunes leaders tchadiens.



L’objectif principal de ce projet est de mettre en place un incubateur, l’innovation hub, un espace communautaire libre innovant et prospère qui permettra non seulement d’orienter la jeunesse tchadienne vers le leadership entrepreneurial, créateur de richesse mais également d’accompagner techniquement et financièrement les projets d’entreprises innovantes et viables en vue de permettre à cette jeunesse de matérialiser leur réussite personnelle et de transformer leurs sociétés.