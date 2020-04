Chaîne de solidarité contre le Covid-19 : un don de 175.000 litres d’huile végétale d'Eco-oil Energie à Brazzaville

Le don en nature fait par le directeur général d’Eco-Oil Congo, Eric Raulet, a été réceptionné par Mme Antoinette Ndinga Dzondo, ministre des affaires sociale, de la solidarité et de l’action humanitaire.



Au moment où la pandémie du Covid-19 sévit à travers le monde, l’impact social des mesures de confinement édictées par le gouvernement de la République du Congo est considérable. Pour faire face aux répercussions sociales qu’elles peuvent avoir dans les ménages, des contributions de toute nature sont apportées en soutien au fonds national et à la solidarité envers les personnes pauvres et celles qui connaissent actuellement des difficultés financières pour se prendre en charge, surtout au plan alimentaire.



« L’assistance qu’apporte la société Eco-oil Congo à cette préoccupation, afin d’aider les ménages au nom de son président directeur général, Willy Etoka, est une réponse à l’appel des autorités », a déclaré M. Eric Raulet. Par ailleurs, il a rappelé que « la société Eco-Oil va doubler sa production grâce à ses installations ».



Pour sa part , Mme Antoinette Ndinga Dzondo, ministre des affaires sociale, de la solidarité et de l’action humanitaire, bénéficiaire du don , a remercié l’acte posé par M. Wiily Etoka : « vous avez répondu à l’appel lancé par le gouvernement. Cette marque de solidarité nous va droit au cœur ».



C’est cette valeur nutritionnelle sous forme de don en nature que la société Eco-oil Congo apporte aux populations congolaises en cette période de lutte contre cet ennemi invisible, qu’est le coronavirus.



Les 175.000 litres d’huile végétale remise au gouvernement congolais sont contenus dans des récipients de près de 3.000 litres. Et pour une distribution efficiente de cette quantité, le donateur s’est fait le devoir de procéder à leur embouteillage, pour que cette aide profite à des milliers des familles ou ménages.



Née sur les cendres de Sangha palm, Eco-oil Energie, société anonyme, est située à Mokéko, département de la Sangha, à environ 800 km, au nord de la République du Congo. Placée sous la tutelle de Willy Etoka, cette société, filiale du groupe Wec, est leader du palmier à huile au Congo.