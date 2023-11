Championnat du Monde de handball féminin : le coup d'envoi

La 26ème édition de cette compétition a été lancée le 29 novembre 2023. L'Afrique y est représentée par l'Angola, le Cameroun, le Congo et le Sénégal.



Le fait inédit pour cette 26ème édition du championnat du Monde d’handball féminin, c'est qu'il se déroule dans trois pays scandinaves : le Danemark, la Norvège et la Suède. 32 pays prennent part à la phase finale. Ils ont été répartis en 8 groupes de 4.



À ce championnat du monde, une place de quota olympique pour Paris 2024 est en jeu pour l'équipe la mieux classée, qui n'est pas encore qualifiée. Cette place du quota ne concerne pas l'Angola, le Brésil, la France, la Norvège et la République de Corée qui sont déjà qualifiés pour Paris 2024.



La compétition se déroulera en trois temps, selon la formule retenue. D'abord le tour préliminaire d'où sortira un classement par groupe.



À l'issue du tour préliminaire, les trois premières équipes de chaque groupe seront dirigées vers le tour principal ; les quatrièmes seront reversées à la coupe du président. Les équipes reversées en coupe du président seront réparties en 3 groupes de 4 et disputeront les matches de classement. Les représentants de l'Afrique auront des fortunes diverses.



Le Sénégal est logé dans le groupe A avec comme adversaires : la Suède, la Croatie et la Chine. Le 1er décembre, le Sénégal sera face la Croatie, le 3 décembre, Suède-Sénégal et le 5 décembre Sénégal-Chine.



Le Cameroun dans le groupe B sera face au Monténégro, la Hongrie et le Paraguay. Au programme : 30 novembre Monténégro-Cameroun, le 2 décembre Hongrie-Cameroun et le 4 décembre Cameroun-Paraguay.



Le groupe D, celui de l'Angola est très relevé avec des « clients » comme la France finaliste de 2021, la Slovénie et l'Islande. L'Angola le champion d'Afrique en titre débutera la compétition le 30 novembre face à la France ; la suite : le 2 décembre Slovénie-Angola et le 4 décembre Angola-Islande.



Le Congo aura fort à faire dans le groupe H, face à des adversaires comme les Pays-Bas, la République Tchèque et l'Argentine. Le 30 novembre les Congolaises seront face à la République Tchèque, elles enchaîneront le 2 décembre face aux Pays-Bas et boucleront le tour préliminaire le 4 décembre face à l'Argentine.