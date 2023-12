SPORTS Championnat du monde de handball féminin : trois pays africains au tour principal

Alwihda Info | Par Alfred Nyambelle Iyaoua - 6 Décembre 2023



L'Angola, le Cameroun et le Sénégal ont accédé au tour principal de la 26ème édition du championnat du monde de handball féminin au terme des matchs de groupes. Le Congo est reversé à la coupe du président.



Les quatre représentants africains à la 26ème édition du championnat du monde de handball féminin ont connu des fortunes diverses, mais n'ont pas démérité.



En face, les adversaires étaient des habitués des compétitions internationales mais les représentants africains ont pu répondre et sortir leur épingle du jeu. Si le Congo dans le groupe le groupe H a subi la loi de la République Tchèque 32-22 et des Pays-Bas 40-20, les trois autres ont su rebondir au moment où il le fallait.



Dans le groupe A, le Sénégal pour son premier match a été battu par la Suède l'un des pays organisateurs 18-26. Les handballeuses sénégalaises ont au deuxième match accroché la Croatie 22-22 avant de battre la Chine 22-15 arrachant ainsi leur ticket pour le tour principal.



Le Cameroun accède aussi au tour principal, grâce à sa victoire sur le Paraguay au troisième match du groupe B 26-23. La compétition avait pourtant mal débuté pour les Lionnes Indomptables. Deux défaites d'entrée face au Monténégro 11-25 et à la Hongrie 20-39 ont hypothéqué les chances d'accéder au tour principal ; mais les Camerounaises ont puisé dans le "fighting spirit " qui caractérise les sélections camerounaises pour dompter le Paraguay et continuer le chemin.



L'Angola dans le groupe D a résisté pendant longtemps à la France vice-championne du monde au premier match avant de tomber les armes à la main 29-30. Les Angolaises ont alors subi la loi de la Slovénie au deuxième match 24-30. À la troisième rencontre, elles ont puisé dans les dernières réserves pour arracher un score de parité face à l'Islande 26-26 synonyme de qualification au tour principal.



La phase de groupe achevée, le tour principal prend immédiatement le relais. Le Cameroun sera le premier africain à descendre au gymnase ; le 7 décembre face à la Suède. Dans ce tour principal, Camerounaises et Sénégalaises s'affronteront puisqu'elles sont dans le même groupe en compagnie du Monténégro, de la Suède, de la Hongrie et de la Croatie. L'Angola aura pour adversaires : la Norvège, la France, la Slovénie, l'Autriche et la Corée du Sud.



Reversé en coupe du président le Congo affrontera le Chili, le Kazakhstan et l'Iran.







