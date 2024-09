Chine : Le président malien est arrivé à Beijing pour le sommet Sino-Africain

Le Président de la Transition est accompagné d’une importante délégation, comprenant cinq ministres : le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, le Ministre de l’Économie et des Finances, le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Ministre de l’Industrie et du Commerce ainsi que le Ministre de l’Énergie et de l’Eau.



À sa descente d’avion, le Président Goïta a été reçu avec tous les honneurs. Le représentant diplomatique du Mali en Chine, Elise Jean Dao, était également présent.



Les enjeux de cette visite en Chine sont nombreux et stratégiques pour le Mali, indique la Présidence.