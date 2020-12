Classement annuel des Top 100 des personnalités africaines

Les héros de la lutte contre la Covid-19 et les grands acteurs de la culture africaine dominent la sélection.

Le magazine panafricain New African (www.NewAfricanMagazine.com), publié à partir de Londres, rend hommage aux professionnels de la santé qui protègent et sauvent des vies.

Les scientifiques et épidémiologistes sont les héros qui luttent vaillamment contre la propagation du coronavirus. Ils représentent une portion importante des lauréats de cette année.

Ils sont rejoints par les grands acteurs de la culture africaine, dans toute sa diversité (littérature, théâtre, cinéma, danse, musique, arts…), qui nous ont apporté beaucoup de bonheur.

Les artistes féminines dominent le classement dans la catégorie « Créativité ».

Le Cameroun, avec six personnalités citées, est le pays francophone le plus représenté, suivi par le Sénégal (quatre personnalités) et le Maroc (trois).

Le très attendu classement annuel des 100 personnalités africaines publié par New African, le magazine panafricain vient de paraître, dans l'édition du mois de décembre 2020.

Au cours d'une année dominée par la Covid-19, les projecteurs se sont tournés vers la communauté médicale et scientifique africaine, qui a accompli un travail remarquable pour lutter contre la pandémie.

L'Afrique reste la région la moins touchée par le virus grâce aux héros de la santé publique, qui figurent en bonne place sur la liste de notre Top 100. Notamment le sénégalais Amadou Sall, qui dirige l’Institut Pasteur à Dakar et Moncef Slaoui, le chercheur marocain, qui a été nommé par la Maison Blanche pour superviser le développement d’un vaccin contre la Covid-19 aux États-Unis.

L'Afrique dispose aussi d'un nombre impressionnant de grands acteurs dans le monde de la culture et de la création artistique, la danse, la musique, les arts... Beaucoup d'entre eux, d'un niveau mondial, ont remporté de prestigieux prix internationaux.

La talentueuse écrivaine et militante nigériane, de renommée internationale, Chimanda Ngozi Adichie, ainsi que le grand écrivain zambien de science-fiction Namwali Serpell, figurent sur la liste de cette année. Dans le domaine de la musique, la chanson en vogue en Afrique du Sud, Jerusalema, a été la plus « shazamée » dans l’histoire de l’application.

La styliste congolaise Anifa Mvuemba, le metteur en scène Ladj Ly, ainsi que le sénégalais Ibrahima Ba, chargé des investissements dans les infrastructures de réseaux chez Facebook, y figurent également.

Bien que les pays anglophones dominent toujours la liste 2020, avec 76% de toutes les entrées, la représentation des pays arabophones et francophones représente 22%.

Comme d'habitude, la liste des Africains les plus influents de 2020 comprend également une foule de leaders renommés du commerce, de l'industrie et du sport, qui se sont distingués dans leurs domaines.

Le numéro de décembre de New African est disponible à partir de cette semaine dans les kiosques de 75 pays et via l'App Store et les chaînes numériques du magazine.

Ce dernier numéro ainsi que toutes les archives, est disponible sur la boutique en ligne : https://bit.ly/2K51bid.

