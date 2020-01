INTERNATIONAL Climat : vers des records de chaleur, prévient l'ONU

Par OMM - 16 Janvier 2020



L'année 2019 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée après 2016, selon l'analyse consolidée de l'Organisation météorologique mondiale des principaux ensembles de données internationaux.



Les températures moyennes pour les périodes de cinq ans (2015-2019) et de dix ans (2010-2019) étaient les plus élevées jamais enregistrées. Depuis les années 80, chaque décennie a été plus chaude que la précédente. Cette tendance devrait se poursuivre en raison des niveaux records de gaz à effet de serre piégeant la chaleur dans l'atmosphère.



En moyenne sur les cinq ensembles de données utilisés dans l'analyse consolidée, la température mondiale annuelle en 2019 était de 1,1 ° C supérieure à la moyenne de 1850-1900, utilisée pour représenter les conditions préindustrielles. 2016 reste l'année la plus chaude jamais enregistrée en raison de la combinaison d'un événement El Niño très fort, qui a un impact sur le réchauffement, et du changement climatique à long terme.



"La température mondiale moyenne a augmenté d'environ 1,1 ° C depuis l'ère préindustrielle et le contenu calorifique océanique est à un niveau record", a déclaré le Secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas. "Sur la trajectoire actuelle des émissions de dioxyde de carbone, nous nous dirigeons vers une augmentation de la température de 3 à 5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle."

Un recul de la glace, et des niveaux de mer records



Les températures ne sont qu'une partie de l'histoire. L'année et la décennie écoulées ont été caractérisées par un recul de la glace, des niveaux de mer records, une augmentation de la chaleur et de l'acidification des océans et des conditions météorologiques extrêmes. Celles-ci se sont combinées pour avoir des impacts majeurs sur la santé et le bien-être des humains et de l'environnement, comme le souligne la Déclaration provisoire de l'OMM sur l'état du climat mondial en 2019, qui a été présentée à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP25, en Madrid. Le communiqué complet sera publié en mars 2020.



«L'année 2020 a commencé là où 2019 s'est arrêtée - avec des événements météorologiques et climatiques à fort impact. L'Australie a connu son année la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée en 2019, plantant le décor pour les feux de brousse massifs qui ont été si dévastateurs pour les personnes et les biens, la faune, les écosystèmes et l'environnement », a déclaré M. Taalas.



"Malheureusement, nous nous attendons à voir beaucoup de conditions météorologiques extrêmes tout au long de 2020 et des décennies à venir, alimentées par des niveaux records de gaz à effet de serre piégeant la chaleur dans l'atmosphère", a déclaré M. Taalas.



Plus de 90% de la chaleur excédentaire est stockée dans l'océan mondial, et donc la chaleur de l'océan est un bon moyen de quantifier le taux de réchauffement climatique. Une nouvelle étude publiée le 13 janvier dans Advances in Atmospheric Sciences avec des données de la National Oceanic and Atmospheric Administration / National Center for Environmental Information et de l'Institute of Atmospheric Physics a montré que le contenu en chaleur des océans était à un niveau record en 2019. Les cinq dernières années sont les cinq années les plus chaudes de l'océan historiquement avec des instruments modernes, et les dix dernières années sont également les dix premières années enregistrées.



Les relevés des températures modernes ont commencé en 1850. L'OMM utilise des ensembles de données (basés sur les données climatologiques mensuelles de Global Observing Systems) de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, du Goddard Institute for Space Studies de la NASA et du Met Office du Royaume-Uni Hadley Center et de l'Université de Unité de recherche climatique d'East Anglia au Royaume-Uni.



Il utilise également des ensembles de données de réanalyse du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme et de son service Copernicus sur les changements climatiques, et de l'Agence météorologique japonaise. Cette méthode combine des millions d'observations météorologiques et marines, y compris à partir de satellites, avec des modèles pour produire une réanalyse complète de l'atmosphère. La combinaison des observations et des modèles permet d'estimer les températures à tout moment et en tout lieu du globe, même dans des zones où les données sont rares, comme les régions polaires.



L'écart entre les cinq ensembles de données était de 0,15 ° C, le plus bas (1,05 ° C) et le plus élevé (1,20 ° C) étant plus chauds de plus de 1 ° C que la ligne de base préindustrielle.





