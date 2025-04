Clôture du Ramadan : le Président Tshisekedi a reçu la communauté musulmane de Kinshasa

Le lundi 31 mars 2025, à la Cité de l’Union Africaine à Kinshasa, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu des représentants de la communauté musulmane de Kinshasa à l’occasion de la célébration de l’Aïd el-fitr marquant la fin du Ramadan.



Comme le veut la tradition, les représentants de la religion musulmane, 3ème communauté religieuse du pays après les Eglises catholiques et protestantes, ont partagé un repas de fin de ramadan avec le chef de l’État. À cette même occasion, le garant de la Nation a réitéré son appel à l’unité pour la consolidation de la paix sur toute l’étendue du pays.



« Toute la population congolaise attend de la communauté musulmane une participation active aux efforts visant au retour à la paix », a dit le président Tshisekedi. Le chef de l’État a salué la mise en place de la commission des réformes mise en place. Pour lui, cette commission doit être inclusive et procéder à un diagnostic précis des maux qui rongent la famille musulmane en RDC.



Présente à cette réception conviviale, la ministre d’État en charge de l’environnement et développement durable, Mme Ève Bazaiba a insisté sur la nécessité d’avoir une communauté musulmane unie, réconciliée, forte et prospère pour soutenir l’action du chef de l’État. Le même appel à l’unité avait aussi été lancé par le ministre d’état à la justice, Me Constant Mutamba.



Près de 100 délégués musulmans, des diplomates et autres personnalités nationales de confession musulmane ont été conviées à cette réception présidentielle.