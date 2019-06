AFRIQUE Comment les femmes africaines engagent le monde et créent un nouveau paradigme ?

Alwihda Info | Par AMA - 14 Juin 2019 modifié le 14 Juin 2019 - 10:15

Women In Africa (WIA) Initiative Organise Son Troisième Sommet Mondial A Marrakech, Les 27 Et 28 Juin 2019.

CASABLANCA, Maroc - Lancé en 2016, Women In Africa (WIA) Initiative, plateforme internationale de développement économique et d'accompagnement des femmes africaines leaders et à haut potentiel, organise son troisième sommet Mondial à Marrakech (Maroc) les 27 et 28 juin 2019 sous le haut patronage de Sa Majesté́ le Roi Mohammed VI.



Le Sommet rassemblera 500 personnes venant de 75 pays, leaders économiques, gouvernementaux et culturels, ainsi que des délégations de femmes originaires du Moyen-Orient, des États-Unis, d'Asie, en plus de femmes et d'hommes venant des 54 pays du continent. Le thème transversal 2019 de ces deux journées exceptionnelles est «Comment les femmes africaines engagent le monde et créent un nouveau paradigme».



WIA 54 : 54 femmes entrepreneuses issues des 54 pays du continent africain Lancé par la Fondation WIA Philanthropy, le projet WIA 54 s'adressent aux femmes entrepreneuses africaines à haut potentiel qui construisent l'Afrique de demain. Après une sélection de plusieurs mois dans les 54 pays, la promotion 20109 sera présente à Marrakech où elle bénéficiera de deux jours d'atelier de formation. Sept d'entre elles seront également mises à l'honneur et leur projets distingués sur 7 thèmes : l'agriculture, le digital, l'éducation, la fintech, la santé, l'environnement et l'innovation sociale.



En 2018, Roland Berger et Women in Africa Philanthropy ont publié une étude qui apportait une vision globale sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique, et ses implications macroéconomiques. Cette année, nous avons décidé de nous concentrer sur les trajectoires personnelles de celles qui font cet entrepreneuriat. Ainsi, nous nous sommes penchés sur les motivations des entrepreneurs, les caractéristiques de leurs startups, mais aussi les obstacles auxquels elles font face. Nos analyses se sont basées sur les réponses de plus de 1000 individus (femmes et hommes), interrogés dans le cadre d'un sondage détaillé. Enfin, nous avons pris contact avec sept expertes afin de recueillir leurs perspectives quant aux mesures à mettre en place pour encourager l'entrepreneuriat féminin en Afrique.



Prix de la femme agricole africaine de l'année by WIA et OCP



Sur le continent, les femmes participent largement à la production agricole et à la transformation des produits, et leur rôle est essentiel dans le développement de la sécurité́ alimentaire. Le prix de la femme agricole de l'année WIA & OCP souhaite récompenser une femme africaine investie dans le domaine de l'Agriculture en Afrique. Par l'intermédiaire de ce prix, WIA & OCP souhaitent récompenser les bonnes pratiques et les solutions innovantes dans le secteur agricole.



Le prix vise à permettre à la lauréate d'être reconnue dans son écosystème, sur le continent et à l'international, afin de faire connaitre ses bonnes pratiques à une échelle locale, voire régionale.





