Communiqué de M. Jean-Yves Le Drian – Français enlevés au Bénin

Par M. Jean-Yves Le Drian, Ministre De L’europe Et Des Affaires Étrangères

C'est avec soulagement que j'ai appris la libération cette nuit, par l'action de nos forces, de nos deux compatriotes enlevés mercredi 1er mai au Bénin.

Je salue avec émotion le sacrifice des deux militaires français engagés dans cette opération. J’exprime à leurs familles et à leurs proches mes condoléances attristées et toute ma sympathie. N’oublions jamais le courage et l'abnégation de nos soldats au service de la sécurité des Français partout dans le monde.

Mes pensées vont également aux proches du guide béninois sauvagement assassiné lors de l'enlèvement de nos deux compatriotes.

Le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay reste mobilisé dans sa tâche d'accompagnement des familles.