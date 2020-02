Communiqué de la 911ème réunion du CPS, tenue le 24 février 2020, sur les prochaines élections en Somalie et l'avenir de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM)

COMMUNIQUÉ

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) lors de 911ème réunion, tenue le 24 février 2020, sur les prochaines élections en Somalie et l'avenir de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM):

Le Conseil de paix et de sécurité,

Prenant note du rapport du Président de la Commission sur la situation en Somalie, l'avenir de l'AMISOM et les prochaines élections en Somalie, ainsi que de la déclaration faite par le Représentant permanent de la République de Djibouti, S.E l'Ambassadeur Mohamed Idriss Farah, en sa qualité de Président du CPS pour le mois de février 2020, et d’une présentation faite par l'Ambassadeur Francisco Madeira, Représentant spécial du Président de la Commission de l'UA en Somalie et chef de l'AMISOM; prenant également note de la communication faite par le Directeur des Affaires politiques de la Commission de l'UA, Dr. Khabele Mathlosa, sur les prochaines élections en Somalie; ainsi que des déclarations faites par le Représentant de la République du Soudan, en sa qualité de Président de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD),le Représentant de la République d'Afrique du Sud, en tant que coordonnateur des membres africains du Conseil de sécurité des Nations unies (A3) et du Représentant du Bureau des Nations unies auprès de l'Union africaine (UNOAU);

Rappelant ses prises de position antérieures sur la situation en Somalie et l'AMISOM, en particulier le communiqué [PSC/PR/COMM.1 (CMI)] adopté lors de sa 901ème réunion tenue le 13 décembre 2019; le communiqué [PSC/PR/COMM. (DCCCLXV)] adopté lors de sa 865ème réunion tenue le 7 août 2019; le communiqué [PSC/PR/COMM.1 (DCCCXLVIII)] adopté lors de sa 848ème réunion tenue le 9 mai 2019, ainsi que la résolution 2472 (2019) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) du 31 mai 2019.

Agissant en vertu de l'article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité:





Source : /fr/article/communique-de-la-911eme-reunion-du-cps...