COMMUNIQUÉ

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité en sa 920ème réunion tenue le 21 avril 2020 sur l'examen du renouvellement du mandat de la Force conjointe du G5 Sahel et le projet de note stratégique de cadrage sur les orientations de la planification du déploiement d’une force de 3.000 soldats pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent dans la région du Sahel,

