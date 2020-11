Congo-Namibie : l’Ambassadeur Vilio Hanooshike Hifindaka, a fait ses adieux au Président Denis Sassou N’Guesso

Le diplomate namibien a évoqué l’amitié qui unit le peuple congolais et celui de son pays, notamment sur le domaine de l’éducation et de la formation : « l'école inter-Etats de Loudima, dans le département de la Bouenza, est le symbole de l'amitié entre les deux peuples ». A noter que le site de cette école polytechnique n'est autre que l'ancien camp de la South West African People's Organisation (Swapo) où s'organisaient les combattants de la libération de la Namibie et de l'Afrique Australe. « L'école polytechnique de Loudima est unique en Afrique, dans laquelle anglophones et francophones suivent une formation technique et professionnelle » a dit le diplomate namibien.



Pour conclure, Vilio Hanooshike Hifindaka a exprimé le bonheur qu’il a éprouvé durant sa mission diplomatique au Congo : « Je dois dire que je rentre en homme heureux parce que j'ai accompli la mission pour laquelle j'avais été envoyé ici en République du Congo, celle d’établir l'ambassade de Namibie auprès de la République du Congo. Ce qui représente un pont entre les deux nations ».