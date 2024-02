Congo : la Nation a rendu le dernier hommage à Jean Pierre Nonault

Le hall du palais des congrès a été pavoisé aux couleurs du deuil pour accueillir la cérémonie d’adieu à Jean Pierre Nonault, ancien ambassadeur et sénateur. Les parents, les amis et surtout les corps constitués nationaux tous vêtus de noir.



En compagnie de son épouse, Antoinette Sassou N’Guesso, le président de la République a déposé une gerbe de fleurs avant de se recueillir sur la dépouille mortuaire. Mais avant cela et pour l’avoir connu et côtoyé, Théophile Adoua a décrit à grands traits, les faits marquants de la vie de cette illustre personnalité au rayonnement multidimensionnel.



Jean Pierre Nonault, « une véritable bibliothèque » qui disparait



Jean Pierre Nonault a vécu 86 ans sur la terre des Hommes. Il a embrassé une carrière administrative avant d’entrer en politique. Il aura servi son pays avec dévouement, selon Théophile Adoua qui a peint le tableau de la vie de l’illustre disparu. « Jean Pierre qui vient de nous quitter est, en effet, pour le pays, une véritable bibliothèque au plan administratif, politique, diplomatique et parlementaire », a soutenu l’orateur. Théophile Adoua a évoqué les vertus qui ont caractérisé la vie de Jean Pierre Nonault : un homme de cœur, d’amour et de relations, a-t-il précisé.



Les parcours professionnels et politiques de l’homme



Né à Sibiti, dans le département de la Lekoumou, le 23 mars 1937, Jean Pierre Nonault a fait ses études primaires couronnées de succès, avant d’être admis à l’école de Mbounda. Il a exercé pendant 10 ans comme enseignant à la suite de cette formation.



Jean Pierre Nonault a, par la suite, occupé les fonctions de commissaire du gouvernement de la région du Kouilou, de directeur de l’Agence congolaise d’information (ACI), de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Il a également été, jusqu’à sa mort, secrétaire exécutif adjoint au conseil permanant du dialogue.



Homme politique aguerri, Jean Pierre Nonault portant le matricule n°19 au parti congolais du travail (PCT) en est un des co-fondateurs en 1969. Selon Théophile Adoua, « Jean Pierre Nonault a fait du parti congolais du travail sa propre identité ». Il l’a qualifié de « militant de la première heure, cadre rouge et expert ».



Parlant de sa carrière diplomatique Théophile Adoua a fait savoir que Jean Pierre Nonault a débuté sa carrière diplomatique en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo auprès de l’ex-URSS où il a exercé de 1974 à 1979. Il a par la suite été ambassadeur du Congo en France de 1979 à 1984. A partir de 2002, année au cours de laquelle il a été élu sénateur de la Cuvette, de 2002 à 2021. Son action publique et son dévouement lui ont valu les distinctions honorifiques de commandeur dans l’ordre du mérite congolais, la légion d’honneur française et la médaille d’honneur du PCT.



Le corps sans vie de Jean Pierre Nonault a rejoint la terre de ses ancêtres à Boundji dans la Cuvette, où il reposera pour l’éternité.