AFRIQUE Congo : la classe politique invitée à privilégier la paix lors des sénatoriales 2023

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 6 Janvier 2023



Les conseillers municipaux et départementaux éliront leurs représentants au Sénat au cours de cette année 2023. L’annonce de ce renouvellement du sénat a été faite par le président Denis Sassou N'Guesso, ce 6 janvier 2023, à l’occasion des vœux des corps constitués nationaux et des forces vives de la nation au couple présidentiel, au palais des congrès de Brazzaville.

Après l’élection présidentielle et les législatives en 2022, le sénat sera renouvelé en 2023. Dans sa réponse aux vœux que lui ont adressés les corps constitués nationaux et les Forces vives de la nation, Denis Sassou N’Guesso a invité les acteurs politiques congolais, toutes obédiences confondues, à privilégier la paix lors cette échéance électorale. « En 2023, s’effectuera le renouvellement du sénat et des conseils consultatifs pour permettre à ces institutions de poursuivre efficacement le renforcement de notre démocratie », a déclaré le chef de l’Etat congolais. Et de poursuivre : « J’invite les différents acteurs concernés, notamment la classe politique, à privilégier la paix, la quiétude et la sérénité dans la tenue de ces élections. »



Denis Sassou N’Guesso a partagé l’optimisme des corps constitués nationaux sur l’avenir du Congo, tout en proposant que le Congo s’inspire des expériences novatrices dans le cadre du partenariat public-privé dans le domaine des infrastructures . Pour lui, la mise en concession des grandes infrastructures est porteuse d’espoir, à l’instar de la Route nationale n°1 qui enregistre des résultats remarquables, en termes de maintenance, d’entretien et de viabilité, a-t-il illustré. Une telle expérience, a-t-il ajouté, « pourrait être étendue à d’autres secteurs en l’occurrence aux infrastructures sportives, portuaires et aéroportuaires. »



Sur la criminalité en milieu juvénile, le président de la République du Congo a incriminé le comportement démissionnaire des parents, face à cette insécurité préoccupante causée par des enfants dont certains ont moins de 12 ans. « L’Etat assumera sa part de responsabilité », a assuré Denis Sassou N’Guesso . Aussi, a-t-il appelé le gouvernement d’accélérer la construction des centres d’éducation et d’encadrement des jeunes d’Aubeville dans le département de la Bouenza et d’Opokania, dans le département de la Cuvette.



Il sied de signaler que la tradition faisait plutôt du palais du peuple le sanctuaire de la cérémonie de présentation des vœux des corps constitués nationaux et des forces vives au couple présidentiel. En cette année 2023, cet exercice citoyen qui marque la symbiose entre le dirigeant et ses compatriotes s’est déroulé au palais des congrès. Ainsi, à la place des salutations habituelles, les corps constitués nationaux et les forces vives de la nation ont eu droit à deux discours. Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba a porté la voix des corps constitués et des forces vives, avant l’intervention du président Denis Sassou N'Guesso.



Le président de l'Assemblée nationale a peint le tableau des défis relevés par le Congo sous le leadership de Denis Sassou N’Guesso en 2022. Aussi, a-t-il énuméré l’opérationnalisation de nouveaux hôpitaux généraux, en harmonie avec le programme de gouvernement « santé pour tous ». L’implantation des zones agricoles protégées (ZAP) pour booster l’agriculture et le déploiement de la fibre optique, ainsi que le maillage du territoire en infrastructures de base ont aussi constitué cette énumération qui n’a pas oublié l’effort consenti pour résorber la crise sanitaire due à la covid-19 qui elle avait aggravé la crise économique.



A noter que, cette crise sanitaire avait aussi entraîné la suspension de la célébration de la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués nationaux et des forces vives de la nation au couple présidentiel en 2022.





Dans la même rubrique : < > Le Soudan annonce la fermeture de sa frontière avec la Centrafrique Santé : le lien entre le paludisme et le lymphome chez les enfants en Afrique est prouvé Tunisie : la BAD approuve des prêts pour la centrale solaire de Kairouan Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)