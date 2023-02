Congo : le conseil d'administration de l'imprimerie nationale à l'heure des préparatifs de la session inaugurale

L'imprimerie nationale du Congo est un établissement public à caractère industriel et commercial. Prélude à la tenue de sa session inaugurale, son conseil d’administration s’est retrouvé en une réunion de prise de contact. Une réunion qui intervient une cinquantaine de jours après la nomination des administrateurs.



« Tout à l’heure, au cours de nos échanges qui interviendront après la vérification des mandats, nous allons examiner les textes avant d’adopter l’ordre du jour de la session inaugurale du conseil d’administration. » A déclaré le président du conseil d’administration de l’imprimerie nationale, Arcene Niamba, dans son mot liminaire.



Le sens du devoir aidant, Arcene Niamba, a appelé les administrateurs à faire œuvre utile. « Notre devoir à compter de ce jour est de réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de redonner une naissance effective à ce précieux outil… » Pour lui, les administrateurs devront mesurer le poids de la responsabilité après leur nomination. « C’est un grand honneur, mais aussi une lourde responsabilité » a-t-il rappelé tout en insistant « C’est un défi que nous sommes chargés de relever ensemble dans l’intérêt supérieur de la Nation. »



Relancer les différents volets de cette imprimerie nationale qui cherche toujours à se réinventer , c'est l'objectif à atteindre. Arcene Niamba a cité notamment le volet n°1 qui concerne la production des documents liés à l’imprimerie classique et le volet n° 2 lié à la production des documents sécurisés dans le cadre de la mise en place du centre numérique de l’imprimerie nationale.



A noter que, c’est à la fin de la conférence nationale souveraine en 1990 que l’imprimerie du moyen Congo, installée en juin 1909, est devenue imprimerie nationale. Dépourvue de plateau technique depuis cette époque, cet outil de souveraineté n’arrive toujours pas à jouer pleinement son rôle ; celui d’assurer l’édition et l’impression des documents officiels et spéciaux.