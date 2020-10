Convite à Apresentação de Candidaturas: Prémio “APO Group African Women in Media Award”, p ara Reconhecer o Apoio das Mulheres Jornalistas ao Empreendedorismo Feminino em África

APO Group (www.APO-opa.com), líder pan-africano em comunicação e consultoria empresarial, apresenta o segundo prémio anual do APO Group “African Women in Media Award” destinado a reconhecer, celebrar e capacitar as mulheres jornalistas africanas que apoiam o empreendedorismo feminino em África. O Prémio será entregue à vencedora na Conferência Virtual do 6.º Africa Women Innovation and […]

APO Group (www.APO-opa.com), líder pan-africano em comunicação e consultoria empresaria...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...