Convocation des Programmes de Bourses Spain's Ministry of Foreign Affairs and Cooperation - Art, Education and Culture Grants Programme (MAEC-AECID) de l’Art, de l’Education, de la Science et Culture pour l’année académique 2020-2021

Registre d’Universités, Centres et Diplômes (RUCT) du ministère d’Éducation, Culture et Sport d’Espagne.

Concession des bourses à des fonctionnaires oupersonnel faisant partie des systèmes publics, le système d’éducation et les universités y inclus, de certains pays compris dans les stratégies bilatérales du V Plan Directeur de la Coopération espagnole à fin de faire des masters universitaires (officiels) présentiels en Espagne de 60 crédits ECTS maximum, et inscrits dans le

Concession des bourses pour les fonctionnaires et personnel faisant partie des organisations régionales africaines et arabes: Union africaine (UA), Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (AUDA-NEPAD), Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), G5 Sahel et Ligue Arabe, pour le Master interuniversitaire en Diplomatie et Relations internationales (filière coopération au développement) à l’École diplomatique d’Espagne à Madrid.