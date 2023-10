Coopération Burkina Faso-Système des Nations Unies : Une délégation gouvernementale échange avec des émissaires onusiens.

La délégation du Système des Nations Unies conduite par la secrétaire générale adjointe et coordinatrice régionale pour l'Afrique, arrivée dans l’après-midi à Ouagadougou dit être venue s'imprégner de la situation qui prévaut au Burkina Faso, afin de mieux organiser le soutien à la Transition engagée à sortir le pays du terrorisme et impulser son développement.

La séance de travail a permis à la partie burkinabè de présenter à la délégation onusienne la situation de notre pays sur les plans sécuritaire, humanitaire, économique et en matière de droits humains, et la vision de son Excellence le chef de l'État le Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour relever les défis dans ces domaines.

Tout en saluant les interventions des Nations Unies au profit du Burkina Faso dans plusieurs domaines, le gouvernement souhaite la poursuite et le renforcement de la coopération, mais une coopération en phase avec les 4 piliers que sont la reconquête du territoire, la réponse à la crise humanitaire, la Refondation de l’Etat et la Réconciliation nationale.

La Sous-Secrétaire générale des Nations-Unies et Directrice du Bureau régional pour l'Afrique Mme Ahunna EZIAKONWA, a salué le courage et la résilience du peuple burkinabè dans ce contexte difficile et a promis d’œuvrer dans le sens d’alléger les procédures d'intervention pour une meilleure collaboration entre le système des Nations-Unies et le Burkina Faso.