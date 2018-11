Coopération : Le Tchad et le Maroc étudient de nouvelles actions concrètes

L’Ambassade du Maroc au Tchad informe dans un communiqué de presse qu’en prélude à la préparation de la commission mixte de coopération entre le Royaume du Maroc au Tchad et la République du Tchad, une réunion préparatoire des experts des deux pays a eu lieu, à N’Djamena, les 29 et 30 octobre 2018.



Cette réunion préparatoire a vu la participation des représentants des ministères des Affaires étrangères, de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Energies et des mines, et de l’Eau. Elle a permis aux experts des deux pays, au cours de leurs travaux, d’étudier l’état d’exécution des recommandations issues de la 1ère session de la commission mixte tenue à Rabat les 11 et 12 avril 2014 ainsi que la mise en œuvre des accords signés entre les deux pays.



Selon l’Ambassade du Royaume Chérifien au Tchad, les experts ont également examiné l’état de la coopération entre les deux pays et ont passé en revue les différents secteurs pouvant faire l’objet d’actions concrètes, notamment dans le domaine du développement durable, de l’économie, de la formation et de l’enseignement supérieur.



Par ailleurs, elle souligne que les membres des deux délégations ont échangé sur les divers domaines de la coopération entre le Maroc et le Tchad. Ils ont examiné les nouveaux projets d’accords qui seront finalisés en vue de leur signature lors de la deuxième session de la commission mixte.



Au terme de leurs travaux, les experts marocains et tchadiens se sont mis d’accord sur un procès-verbal de la réunion préparatoire qui sera soumis à la deuxième session de la commission mixte, prévue au Maroc sous l’auspice des ministères en charge des affaires étrangères des deux pays.