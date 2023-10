Coopération : Reprise des vols entre la Libye et l’Italie

Le président de l’aviation civile d’Italie, Pierluigi Di Palma, a signé le 30 septembre 2023 « un mémorandum reprenant les vols directs entre l'Italie et la Libye à Tripoli avec son homologue libyen Mohamed Shalibek », a annoncé, samedi, l’ambassade d’Italie en Libye.



« La réouverture des vols commerciaux, charters et cargo à destination et en provenance de la Libye marque également une reprise des échanges culturels et économico-commerciaux entre les deux pays », a commenté Di Palma dans une note. « Il s'agit – a-t-il ajouté – d'un accord significatif qui renforce l'étroit partenariat italo-libyen dans l'aviation civile et qui a été obtenu également grâce au long travail réalisé par l'ENAC avec Aise et avec l'ambassade d'Italie à Tripoli que je remercie pour le travail actif contribution ».



« De nouvelles possibilités commerciales s'ouvrent grâce aux communications aériennes entre les deux pays », a relevé cette chancellerie.



La reprise des vols entre les deux pays voisins « fait partie des efforts intensifs du gouvernement pour lever l'interdiction européenne de l'aviation civile libyenne », a déclaré le gouvernement libyen.