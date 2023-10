Coopération : Sassou-N’Guesso en chine pour prendre part au 3ème forum de l’initiative la ceinture et la route

Le forum de Beijing va célébrer les dix (10) ans de l’initiative « la route et la ceinture » ou les nouvelles routes de la soie, lancée en 2013 par le président Xi Jinping. Les nouvelles routes renvoient à un ambitieux programme à travers lequel la Chine entend investir dans tous les continents du monde. En dix ans, la Chine a signé quelques 200 documents de coopération avec environ 150 pays et 30 organisations internationales.



Le troisième forum de l’initiative « la ceinture et la Route » s’est fixé pour objectif d’améliorer les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et même au-delà par la construction de ports, de voies ferrées, d'aéroports ou de parcs industriels. Ces infrastructures devraient permettre à la Chine d'accéder à davantage de marchés et d’ouvrir de nouveaux débouchés à ses entreprises. Dix ans après le lancement de l’initiative, les nouvelles routes de la soie s’offrent au reste du monde comme une nouvelle forme de coopération multipolaire.



Au cours des discussions avec ses partenaires, la Chine devrait revoir ses ambitions portées par cette initiative qui se met en musique avec flexibilité. Le volume total des investissements liés à cette initiative est chiffré en milliers de milliards de dollars.



Denis Sassou-N’Guesso portera la voix du Congo au cours de ce forum. Il pourrait renouveler son appel à la nécessaire réorganisation du système financier international, en vue d’une transition économique et pour une croissance économique significative, la finalité étant d’accélérer le développement d’autres Etats du Monde.



En rappel les derniers forums des Nouvelles routes de la soie remontent à 2017 et 2019. Cette initiative constitue l'une des politiques du président Xi Jinping pour accompagner la construction des infrastructures dans plusieurs pays du Monde. Environ des représentants de plus de 130 pays et de 30 organisations internationales et représentant différentes cultures, économies et idéologies politiques sont attendus à ce rendez-vous de Pékin.