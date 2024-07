AFRIQUE Coopération et développement : Le Tchad et le Burundi unissent leurs efforts

Alwihda Info | Par Alwihjda - 2 Juillet 2024



À l'invitation de Evariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi, Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad, a effectué une visite officielle et amicale au Burundi du 30 juin au 1er juillet 2024.

Accompagné d'une délégation de haut niveau, il a été accueilli à l'Aéroport International Melchior Ndadaye de Bujumbura par l'Ambassadeur Albert Shingiro, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération au Développement du Burundi, ainsi que d'autres ministres et hauts cadres du gouvernement burundais.



Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays et peuples, ainsi que de la participation aux cérémonies marquant le 62ème anniversaire de l'indépendance du Burundi, ce 1er juillet 2024.



Renforcement des relations bilatérales



Au cours de cette visite, le Président Mahamat Idriss Deby a été reçu en audience par le Président Evariste Ndayishimiye. Les deux chefs d'État ont eu des échanges fructueux en tête-à-tête, suivis de discussions élargies sur la situation dans leurs pays respectifs et sur des questions d'intérêt commun aux niveaux bilatéral, régional et international.



Les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction quant aux excellentes relations bilatérales entre leurs pays et ont manifesté leur volonté de les renforcer et de les diversifier dans plusieurs domaines, notamment socio-économiques, pour lutter contre la pauvreté et accélérer la réalisation des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies.



Coopération économique et technologique



Les présidents tchadien et burundais ont souligné l'importance d'intensifier les échanges commerciaux et la promotion des investissements entre leurs pays. Ils ont convenu de mettre en place des mécanismes pour faciliter le commerce agricole et l'exploitation des ressources naturelles, notamment minières. Ils ont également décidé de développer la coopération dans le secteur aérien pour établir des liaisons directes entre N'Djamena et Bujumbura.



En matière de coopération technologique, les deux chefs d'État ont reconnu l'importance de l'innovation pour le développement durable. Ils ont décidé de collaborer dans les domaines de la technologie de l'information, de l'énergie renouvelable et de l'agriculture intelligente, en encourageant des partenariats entre les institutions de recherche et les universités de leurs pays respectifs.



Coopération politique, sécuritaire et militaire



Les présidents ont réaffirmé leur engagement à promouvoir la paix et la sécurité dans la région. Ils ont convenu de renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme et les conflits régionaux en échangeant des informations et des stratégies. Ils envisagent également un accord de coopération militaire visant à renforcer les capacités de leurs forces armées par des exercices conjoints, des programmes de formation et des échanges de personnel militaire.



Reconnaissance des efforts de développement



Le Président Mahamat Idriss Deby a félicité son homologue burundais pour sa vision de faire du Burundi un pays émergent en 2040 et développé en 2060, ainsi que pour ses efforts en faveur de la paix, de la sécurité, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la pauvreté. Le Président Ndayishimiye a, de son côté, félicité le Président Mahamat Idriss Deby pour sa brillante élection et son rôle dans la transition politique au Tchad, marquant le début d'une nouvelle ère de paix, de stabilité et de progrès.



Engagements et visites culturelles



Les deux dirigeants ont salué leurs visions communes pour la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union Africaine et se sont engagés à une collaboration étroite au niveau international. En marge de sa visite, le Président Mahamat Idriss Deby a célébré le 62ème anniversaire de l'indépendance du Burundi et visité des sites économiques et culturels, dont la ferme de Bitare et le sanctuaire du Tambour de Gishora.



Prochains échanges



Les deux chefs d'État ont convenu de se rencontrer régulièrement pour évaluer les progrès réalisés et planifier de nouvelles initiatives de coopération. Le Président Mahamat Idriss Deby a invité son homologue burundais à effectuer une visite officielle au Tchad, invitation qui a été acceptée avec enthousiasme.



Cette visite marque une étape significative dans le renforcement des liens d'amitié et de partenariat entre le Tchad et le Burundi.





