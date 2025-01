Coopération franco-tchadienne : Une nouvelle étape historique avec le retrait progressif des troupes françaises

Dans son allocution, le colonel Boris PomiroI, commandant de la base aérienne projetée de N’Djamena et des éléments français au Tchad, a rappelé les liens historiques unissant la France et le Tchad, en particulier la ville d’Abéché et les provinces de l’Est. « Dès les premières explorations militaires au début du XXe siècle, Abéché a accueilli les premiers avions militaires français dans les années trente. Durant la Seconde Guerre mondiale, le terrain d’Abéché fut un point d’appui des Forces françaises libres, comptant parmi elles de nombreux héros tchadiens », a-t-il déclaré.



Le colonel PomiroI a également évoqué les opérations militaires menées conjointement, comme Tacaud et Épervier, qui ont permis de stopper les avancées rebelles et libyennes. Il a rendu hommage au capitaine Michel Croc, tombé aux commandes de son Jaguar en 1984 pour défendre le Tchad, et dont le nom a été donné au camp français d’Abéché. « Ces sacrifices témoignent des liens de sang qui unissent nos deux pays », a-t-il souligné.



Une coopération marquée par la solidarité et l’engagement



Le retrait des troupes françaises ne signifie pas la fin de la coopération entre les deux nations. Au contraire, il symbolise le succès d’un partenariat fondé sur la solidarité, l’engagement et le respect mutuel. Depuis l’indépendance du Tchad il y a plus de 60 ans, la France et le Tchad ont travaillé main dans la main pour faire face à des défis sécuritaires et humanitaires complexes.



À Abéché, cette coopération s’est traduite par des actions concrètes : aide médicale, évacuations sanitaires, soins d’urgence pour les populations vulnérables, et soutien à des projets d’infrastructures. « Le forage public inauguré en septembre dernier et la distribution de plus de 3 000 packs scolaires sont des exemples marquants de notre engagement », a rappelé le colonel PomiroI.



Un nouveau chapitre pour la coopération franco-tchadienne



Le ministre Issakha Malloua Djamous a salué cette étape comme un moment clé dans le processus de désengagement des forces françaises. « Nous constatons avec satisfaction que le calendrier établi entre la Sous-commission Technique et le Commandement de la Force française est respecté. La date limite du 31 janvier 2025 pour le départ définitif des troupes françaises est impérative, non négociable et irréversible », a-t-il affirmé.



Il a également réitéré la volonté du gouvernement tchadien de renforcer ses capacités pour faire face aux défis sécuritaires et humanitaires. « Ce retrait n’est pas un adieu, mais un au revoir. La coopération entre nos deux nations entre dans une nouvelle phase, où la France restera aux côtés du Tchad dans d’autres domaines », a-t-il ajouté.



Au-delà des aspects militaires et humanitaires, les relations humaines nouées au fil des années ont été un pilier essentiel de cette coopération. Les soldats français ont démontré leur engagement envers la communauté locale, notamment en luttant contre les incendies en dehors du camp. « Ces liens sont le témoignage vivant de l’amitié qui unit nos deux peuples », a conclu le colonel PomiroI.