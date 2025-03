Coopération : le Congo et Cuba raffermissement leurs relations bilatérales

L’essentiel des entretiens entre Denis Sassou-N’Guesso et Manuel Marrero Cruz a porté sur le raffermissement et la consolidation les liens de coopération qui lient le Congo et Cuba. Devant la presse, le premier ministre cubain a évoqué la nécessité pour les deux pays de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines de la santé, de la technologie, de la formation des ressources humaines, du tourisme et des hydrocarbures.



Faisant le tour d’horizon de la coopération congolo-cubaine vieille de plus de 60 ans, le premier ministre cubain a souligné, à grands traits, les remerciements de Denis Sassou-N’Guesso à l’endroit de la République de Cuba pour avoir « contribué à la formation de plus de 3 000 congolais. »



Le premier ministre cubain a révélé à la presse qu’il a transmis, au cours de l’entretien, la lettre du président de la République de Cuba à son homologue congolais. Denis Sassou-N’Guesso a rappelé, à son interlocuteur, les grands faits saillants qui ont marqué l’histoire des deux pays, a révélé le premier ministre cubain. Manuel Marrero Cruz à sa sortie d’audience a précisé que , le président lui a beaucoup parlé de l’histoire (…) « et des rôles qu’ont joué les deux pays pour la signature des accords ici à Brazzaville ». Il s’agit, notamment, du protocole de de Brazzaville qui avait conduit à la libération de l’Afrique australe.



Selon Manuel Marrero Cruz, le président Denis Sassou-N’Guesso a affirmé que « Le Congo ne trahira jamais Cuba. Le Congo continuera à voter Cuba dans tous les forums internationaux. Nous l’avons remercié de cette position de fermeté et d’amitié… » Le premier ministre cubain a qualifié de fraternelle sa rencontre avec le chef de l’Etat congolais. « C’était une rencontre très fraternelle et nous partons d’ici en étant sûr que nos objectifs ont été atteints », a-t-il déclaré. Pour lui, c’est « une visite qui a été très émouvante parce que c’était une rencontre entre deux pays frères et (…) entre les personnes de la même famille ».



Arrivé pour la première fois au Congo, le premier ministre cubain et sa suite ont rencontré, tour à tour, le premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso et le président du Senat, Pierre Ngolo, avant d’échanger avec Denis Sassou-N’Guesso.