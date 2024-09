Coopération : le Premier ministre du Tchad échange avec le vice-président de la Banque mondiale

Le Premier ministre, chef du gouvernement l’ambassadeur Allah-Maye Halina a reçu en audience ce lundi 23 septembre 2024, le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre Ousmane Diagana.



La collaboration entre la Banque mondiale et le Tchad, ses investissements et surtout de nouvelles possibilités d’agir encore plus au Tchad, sont entre autres, les sujets abordés par les deux personnalités.