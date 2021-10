Coopération militaire : le colonel Assimi Goïta a reçu une délégation du Tchad

L'émissaire tchadien est porteur d'un message du président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby.



"Le Mali est un pays qui est lié au Tchad sur tous les points. Nous sommes porteurs d'un message du président du CMT à son frère, qui concerne les bonnes relations entre le Mali et le Tchad dans le cadre de la coopération militaire", a déclaré le général Daoud Yaya Brahim.



"Le Tchad a des hommes sur le terrain pour protéger le Mali contre toute incursion terroriste. On n'a pas réduit les unités au Mali (...) Je pense qu'on a gagné du terrain sur les terroristes. On a neutralisé quelques chefs au Mali et au Niger", a précisé le ministre tchadien en charge de la défense.