Coopération régionale : Le Tchad et le Mali réaffirment leur engagement à renforcer leurs relations

Ce vendredi 28 février 2025, le Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères du Tchad, S.E. Dr Abdoulaye-Sabre Fadoul, a reçu S.E.M. Bougouri Diatigui Diarra, Ambassadeur de la République du Mali au Tchad.





Lettre de félicitations et vœux de succès





L'Ambassadeur Diarra a remis une lettre de félicitations au ministre tchadien, adressée par le Ministre des Affaires Étrangères du Mali. Cette correspondance exprime des vœux de réussite et de succès dans les missions diplomatiques de Dr Fadoul et témoigne de la volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Tchad et le Mali.





Discussion sur les relations bilatérales et la coopération





Les deux personnalités ont également échangé sur des sujets d'intérêt commun, mettant l'accent sur :



Le renforcement des relations bilatérales.

La coopération dans divers domaines.



Engagement pour le renforcement des liens





Cette rencontre souligne l'importance des relations entre le Tchad et le Mali et l'engagement des deux pays à travailler ensemble pour renforcer leurs liens diplomatiques et coopératifs.