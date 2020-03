ACTUALITES Coronavirus : APO Group soutient les gouvernements africains dans la lutte contre le COVID-19

APO Group (www.APO-opa.com), le principal cabinet panafricain de conseil en communication et de conseil aux entreprises, a annoncé aujourd'hui qu’il allait soutenir la diffusion auprès de la presse et du public des informations émises par les gouvernements africains au sujet du coronavirus. APO Group rassemblera la totalité du contenu pertinent émis par les gouvernements africains et le diffusera gratuitement par le biais de son service de distribution de communiqués de presse, et d’un tag ‘Coronavirus’ spécialement conçue à cet effet (https://bit.ly/APOcoroTag) sur https://www.Africa-Newsroom.com/. Les informations publiées par les gouvernements seront distribuées en anglais, français, portugais et arabe. APO Group est le leader de la distribution de communiqués de presse en Afrique et diffuse du contenu auprès de plus de 400.000 journalistes africains ou couvrant l’actualité du continent. Parmi les ministères de la santé qui vont immédiatement bénéficier de cette initiative se trouve notamment les pays suivants : Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Congo, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Djibouti, Égypte, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Madagascar, Mauritanie, Maurice, Maroc, Namibie, Niger, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Somalie, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. Tout gouvernement, institution ou organisation officielle africaine souhaitant distribuer gratuitement des communiqués de presse sur le coronavirus peut envoyer un email à APO Group à coronavirus@apo-opa.com. APO Group distribuera également des communiqués de presse de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), du Bureau régional pour l’Afrique de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS-AFRO) et du Centre Africain de Contrôle et de Prévention des Maladies (Africa CDC). « Il est crucial de fournir au public des informations précises sur le COVID-19 », a déclaré le Directeur ad intérim des Urgences régionales de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Zabulon Yoti. « Ces efforts des médias contribueront à diffuser des informations potentiellement vitales. » « Il est essentiel que les gouvernements africains disposent d'un outil pour faire entendre leur voix », a déclaré le Directeur Général d’APO Group, Lionel Reina. « En allouant des ressources à la gestion de ce service gratuit de distribution de communiqués de presse et à la création d’un tag spécifique sur https://www.Africa-Newsroom.com/ nous aidons les gouvernements africains à communiquer leurs informations à une audience nationale et internationale et nous contribuons à la lutte mondiale contre le virus du mieux qu’il nous est possible. Nous croyons au pouvoir de la communauté, c'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec les gouvernements africains, les médias et les journalistes pour aider à communiquer des informations fiables sur le coronavirus. » Le tag ‘Coronavirus’ (https://bit.ly/APOcoroTag) est importante car il permet aux journalistes d'accéder en un seul clic à tous les communiqués de presse liés aux coronavirus. Les médias peuvent également s'abonner (www.Africa-Newsroom.com/africarc) par e-mail ou créer un flux RSS pour rester informés des dernières informations émises par le gouvernement au sujet du coronavirus. Alors que la pandémie s'intensifie, une communication fiable et en temps voulu, joue un rôle important en aidant les populations à se préparer et à prendre autant de mesures préventives que possible. Mais la diffusion de fausses informations et de rumeurs sur le virus représente un risque majeur, comme l'a récemment souligné le Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé. Certaines des plus grands médias sociaux au monde se sont récemment engagés à collaborer pour supprimer les publications trompeuses de leurs plateformes (https://tcrn.ch/2J3MXdR), et les journalistes et les médias travaillent en collaboration pour regrouper des informations exactes et officielles afin de mieux informer le public. Une communication claire et précise est essentielle, en particulier dans un environnement où les fausses nouvelles sur le virus ne cessent de se répandre. Cette initiative aidera les gouvernements africains à communiquer un contenu d'actualités authentique et crédible, ainsi qu'à fournir des conseils sur la meilleure façon de lutter contre le coronavirus. La réputation d’APO Group en tant que source fiable d’informations a longtemps servi de point de repère contre les fausses nouvelles et est désormais, plus que jamais, essentielle pour lutter contre la désinformation sur COVID-19. C'est un rôle qu’APO Group connaît bien. L’entreprise distribue gratuitement les communiqués de presse de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (https://bit.ly/WHOonAPO et https://bit.ly/WHO-AFROonAPO). Pendant la crise d'Ebola, APO Group a gratuitement apporté son soutien au gouvernement de la Sierra Leone en organisant une série de visioconférences de presse (https://bit.ly/APOfightEbola). Le porte-parole du gouvernement Sierra-Léonais, Abdulai Bayraytay, avait alors déclaré : « Les visioconférences de presse sont parvenues à démultiplier l’intérêt de la communauté internationale pour la lutte contre Ebola en Sierra Leone. Grâce à APO Group, nous avons pu faire passer notre message dans le reste du monde et exprimer notre propre point de vue. » APO Group a organisé des visioconférences de presse pour les éditions 2018 et 2019 de la Semaine Africaine de la Vaccination (https://bit.ly/2wgpHqp et https://bit.ly/2UaXZ7v). Fondé en 2007, APO Group (www.APO-opa.com) est le principal cabinet panafricain de conseil en communication et de conseil aux entreprises. Nous aidons les organisations privées et publiques à gérer leur réputation et à renforcer leur image de marque dans leurs pays cibles d’Afrique. En tant que partenaire de confiance, notre rôle est de tirer parti du pouvoir des médias et de construire des stratégies sur mesure qui permettent aux organisations de produire un impact réel et mesurable en Afrique et dans le monde. La confiance et la reconnaissance accordées à APO Group par des sociétés mondiales et multinationales, des gouvernements et des ONG nous encouragent à améliorer sans cesse notre proposition de valeur en Afrique pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Parmi nos clients prestigieux, citons : Facebook, Dangote Group, Nestlé, GE, WorldRemit, Uber, Microsoft, Nokia, NBA, Canon, PwC, DHL, Marriott Group, Ecobank, Philips, Siemens, Standard Chartered, HP, Hilton, Ernst & Young, Orange, Gouvernement de Dubaï. Siège social : Lausanne, Suisse | Bureaux au Sénégal, à Dubaï et à Hong Kong Pour plus d’informations, visiter notre site internet : www.APO-opa.com

