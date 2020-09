Coronavirus - Afrique : Le Canada continue d’assurer la coordination internationale en réponse à la COVID-19

Aujourd’hui, le ministre des Affaires étrangères, l’honorable François-Philippe Champagne, a organisé le dixième appel du Groupe ministériel de coordination sur la COVID-19, dans le cadre duquel il s’est entretenu avec ses homologues de l'Australie, du Brésil, de l'Allemagne, du Maroc, du Pérou, de l'Afrique du Sud et du Royaume-Uni.

Les ministres ont profité de l’occasion pour faire le point sur la réponse de leur pays à la COVID-19 et sur les efforts multilatéraux en cours concernant les chaînes d’approvisionnement et le développement d’un vaccin. Ils ont réaffirmé l’importance de maintenir une forte coopération mondiale en vue d’assurer la libre circulation transfrontalière des fournitures médicales.

Par ailleurs, les ministres ont poursuivi leurs discussions sur l’importance de la recherche et du développement multilatéral de vaccins, ainsi que sur les mesures à prendre pour veiller à ce que les pays en développement et les systèmes de santé vulnérables puissent disposer d’un accès équitable au vaccin.

Ils ont également mentionné le besoin continu de coordination et de multilatéralisme en réponse aux effets économiques de la COVID-19. Le ministre Champagne a fait remarquer que le Canada poursuit un plan de relance économique inclusif, durable et résilient axé entre autres sur l’adaptation de la Stratégie de diversification des exportations afin de rétablir et d’accroître les exportations des entreprises canadiennes.

En conclusion, les ministres ont réitéré l’importance de continuer à échanger des informations et à coordonner les efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19, et ils ont convenu de se réunir de nouveau.

Dans un monde de plus en plus caractérisé par l'interdépendance, la rapidité et la complexité, le Groupe ministériel de coordination sur la COVID-19 s'avère être un forum précieux pour discuter, coordonner et agir ensemble sur les défis mondiaux liés à la COVID-19 et plus encore.