Coronavirus - Afrique : Rapport Trimestriel d’Analyse de la Situation de Protection des Populations Affectées par les Conflits dans la Région de Tillabéri

INTRODUCTION

La période de Avril à Juin 2020 a été marquée par une situation sécuritaire instable dans la région de Tillabéri, en particulier dans les départements frontaliers. En effet, les incursions répétées des GANE et les attaques sur les civils avec pour conséquences de nombreux incidents de protection continuent de susciter des vagues de déplacements des populations de leurs villages d’origine vers des lieux qu’elles jugent plus sécurisés tel que les chef lieux.

Télécharger le rapport : https://bit.ly/31EBoUF

L’on déplore aussi la récurrence des attaques contre les travailleurs humanitaires, ce qui rend difficile le déploiement de ces derniers sur le terrain de même que l’accès de certaines personnes vulnérables à l’aide. A cela s’ajoute des restrictions de mouvements des humanitaires qui perdure dans des zones non sécurisées par le gouvernement, ce qui continue à compliquer l’accès aux populations affectées par la crise. Les restrictions prises également en prévention contre la pandémie du COVID 19, à partir du mois de mars 2020 ont eu un fort impact sur l’accès des populations aux services humanitaires et au déploiement des acteurs sur le terrain. Heureusement, ces mesures ont été levées à partir du 13 mai 2020 (réouverture des lieux de culte et levée du couvre-feu à Niamey).

Source : https://european-commission.africa-newsroom.com/pr...