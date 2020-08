Coronavirus – Angola: País regista duas mortes e 56 novas contaminações

Relativamente às duas vítimas mortais, uma é do sexo masculino de 63 anos e outra do sexo feminino de 59 anos, ambos cidadãos angolanos, de acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, quando actualiza os dados da COVID-19 nesta terça-feira, 11 de Agosto. Os novos infectados, dos quais 43 homens […]

