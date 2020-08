Coronavirus: Angola regista mais um óbito e 39 novos casos positivos

A vítima mortal é uma angolana com 62 anos, internada em estado crítico no Hospital Militar, onde veio a agravar-se por complicações derivadas da hipertensão arterial e do seu quadro respiratório. Dos 39 infectados, 11 são mulheres e 28 homens, com manifestações leves e assintomáticos. No ponto informativo sobre a COVID-19 desta sexta-feira, 31, o […]

A vítima mortal é uma angolana com 62 anos, internada em estado crítico no Hospital Militar, onde veio a agravar-se por complicações deriv...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...