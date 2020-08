Coronavirus - Burundi : Aperçu Humanitaire août 2020

COVID-19

Depuis le 31 mars 2020, un total de 401 cas de COVID-19, dont un décès, ont été confirmés ; la plupart à Bujumbura Mairie et provinces frontalières. Au total, 16 373 tests ont été réalisés : 11 des 18 provinces ont signalé des cas positifs. Le Ministère de la santé continue à mener des actions de sensibilisation et de dépistage en masse pour prévenir et lutter contre le virus.

Urgences sanitaires

A partir de juin 2020, 857 cas de rougeole ont été signalés dans la province de Bujumbura Mairie, le centre de transit Cishemere et 2 camps de réfugiés à Ruyigi et Cankuzo provinces. Le choléra s'est quelque peu stabilisé, avec 70 cas annoncés depuis janvier 2020.

Personnes déplacées internes

Selon le dernier DTM, près de 46 000 personnes sont déplacées, principalement dans la Province de Bujumbura Rural, en raison des inondations causées par les pluies torrentielles en avril, ce qui porte le nombre total de personnes déplacées au Burundi à 136 610. Les catastrophes naturelles représentent 83 pour cent des déplacements ; dont 30 pour cent en 2020 contre 10 pour cent en 2019.

Rapatriement

A partir de 30 juin, 6 423 Burundais ont été aidés à rentrer volontairement au pays au Burundi depuis février 2020. Le rapatriement a été temporairement suspendu entre mai et juin en raison des élections.

Réfugiés

Selon le HCR, il y a 164 873 réfugiés burundais en Tanzanie. Le Rwanda en accueille 72 007, RDC 103 690, Ouganda 48 275.

Télécharger l'infographie : https://bit.ly/2PGZx5W