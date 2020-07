Coronavirus - Burundi : Tableau de bord de suivi des flux - Frontière à la République Unie de Tanzanie

VUE D’ENSEMBLE ET TENDANCES

Ce tableau de bord fournit une analyse des tendances de la mobilité des populations observées au niveau de six (6) points de suivi des flux actifs établis entre la frontière du Burundi et de la République Unie de Tanzanie à Rusumo, Kwa Rutuku, Mbundi, Kabuyenge, Mukambati et Nashaza. Aucune équipe médicale n’était présente à ces points pour la prise de température (COVID-19) des personnes traversant la frontière. Au cours de la période considérée, un total de 28 421 mouvements ont été observés à ces points. Cela représente une augmentation de 54 pour cent par rapport à la moyenne quotidienne des mouvements observée en mai 2020. Étant donnée la décision des autorités burundaises prise depuis fin mars de restreindre les mouvements de population à certains points d'entrée pour prévenir les flambées de COVID-19 dans le pays, les points de suivi des flux de Kwa Ntunaguzi et Kwa Elidadi étaient toujours inactifs au cours du mois de juin tandis que les mouvements de population via Nashaza ont repris à partir du 17 juin 2020.

Télécharger Inforgraphic : https://bit.ly/2P85n08