Coronavirus : Communication pour les résidents - Français en Tunisie/Tunisiens en France

Communication à destination des résidents Tunisiens actuellement en France et des résidents Français actuellement en Tunisie.

Les compagnies aériennes desservant la France depuis la Tunisie et la Tunisie depuis la France mettent en place des vols de rapatriement. Il s’agit de Tunisair, Air France, Transavia et Nouvelair.

Ces vols de rapatriement sont destinés prioritairement aux personnes, qui doivent regagner leur résidence permanente en France comme en Tunisie et qui étaient détentrices d’un billet retour.

Ces passagers sont donc priés de contacter leur compagnie.

L’évolution de la situation n’étant pas prévisible, nous invitons les non–résidents n’ayant pas de raison impérative de poursuivre leur séjour en Tunisie comme en France à se rapprocher des compagnies aériennes pour être enregistrés sur les prochains vols disponibles.

Les vols de rapatriement seront mis en place dès aujourd’hui et jusqu’à ce que toutes les personnes répondant à ces critères aient pu rentrer. Des vols seront prévus, pour la Tunisie, de Djerba, Monastir et Tunis-Carthage et pour la France, des aéroports d’Orly, Charles de Gaulle, Nantes, Marseille, Toulouse, Lyon. La programmation définitive de ces vols est actuellement établie par les compagnies aériennes.

S’agissant des autres situations, et en cas d’urgence, l’Ambassade a mis en place une cellule de crise que vous pouvez contacter au 216 71 105 110.

Je remercie tout particulièrement le chef de gouvernement tunisien, le ministre des Transports et le directeur général de l’aviation civile ainsi que les compagnies aériennes mentionnées pour leur réactivité et j’assure tous nos compatriotes de notre soutien en ce moment si particulier.

Direction générale de l’aviation civile en Tunisie

Ambassade de France en Tunisie

Tunisair, Air France, Transavia, Nouvelair

